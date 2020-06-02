港聞

港聞一

警31年來首禁六四晚會 支聯：象徵兩制完結

【明報專訊】支聯會原定周四（4日）在維園舉辦六四晚會，警方昨日以「限聚令」及活動增感染病毒風險為由反對，為晚會31年來首次被禁止。支聯會主席李卓人對警方決定感到非常遺憾，認為警方以限聚令或抗疫作藉口打壓集會，而集會被禁，在政治上象徵一國兩制完結。他說，支聯會當晚將以8人一組進入維園燃點燭光，以個人名義悼念死難者，而集會改以網上舉行，並呼籲市民「遍地開花」，當日以個人名義在任何地方燃點燭光，一同悼念六四死難者。

警：加條件亦無助公共秩序

警方反對通知書引述法例第599G章，稱除非獲豁免，否則不能在公眾地方進行多於8人的群組聚集，並指公眾集會屬人多聚集高危活動，會增加活動參與者及其他市民感染風險，亦對市民生命健康構成重大威脅，危害公共安全及影響他人權利，即使集會施加相關條件，亦無助維護公共秩序、公共安全及保護他人權利和自由，故決定禁止集會。

李卓人說，上周五曾問警方是否「原則上反對限聚令下集會」，指警方當時支吾以對，即使支聯會提出尊重社交距離要求，維持8人一組，相距1.5米，警方亦不考慮。他認為若警方有誠意協調，可提出反建議，禁止集會顯示警方無誠意尊重港人集會遊行權利，正討論是否就警方決定上訴，但擔心不夠時間處理。

支聯分組維園亮燭「續傳統」

籲自發亮燭 信控訴力仍大

李卓人強調，支聯會並無退讓，更會「遍地開花」，一如香港人「be water」的抗爭方式，當日全港有街站派發蠟燭，呼籲市民自發燃點燭光，相信控訴力量一如以往強大；而支聯會會以個人名義，8人一組進入維園點起燭光，「不希望於31周年斷了傳統」。支聯會副主席何俊仁說，不想與警方糾纏，今次會以創新的方法辦網上集會，當晚會於網上直播發表宣言、宣讀悼詞，亦有嘉賓演講，以及默哀，從網上連繫全港以至全球各地。

李卓人又稱，分別於1997年回歸前、2003年23條立法商議期間的六四集會，均被問「是否最後一次」，認為晚會是「一國兩制的測試」。他說，集會至今年第31年被禁止，政治上象徵一國兩制完結，但強調支聯會明年仍續辦，惟難以估計警方會否以「港區國安法」為由禁止，相信實施國安法後，自由會收縮，但支聯會仍會繼續叫「結束一黨專政、建設民主中國」等口號。

民主黨：響應設街站派燭

民主黨副主席、支聯會常委尹兆堅表示，民主黨成員會響應支聯會，當日在全港各區設街站，分發蠟燭紙杯，讓市民在所處位置以燭光悼念，同屬民主黨及支聯會的成員晚上亦到維園點起燭光。

上 / 下一篇新聞

李國能：人大立法可理解 癥結在內容 提多個建議：在港公開審訊 須沒追溯力 調查權受港法規管
李國能：人大立法可理解 癥結在內容 提多個建議：在港公開審訊 須沒追溯力 調查權受港法規管
基本法列明 可聘普通法適用地區法官
基本法列明 可聘普通法適用地區法官
鄭若驊：國安法檢控全由律政司決定
鄭若驊：國安法檢控全由律政司決定
明報民調：37%考慮移民 較3月大增13點 想走者八成稱因局勢 學者指國安法釀信心危機
明報民調：37%考慮移民 較3月大增13點 想走者八成稱因局勢 學者指國安法釀信心危機
反修例運動延續 支持反對各佔四成
反修例運動延續 支持反對各佔四成
考慮子女未來 一家四口提早移民
考慮子女未來 一家四口提早移民
外交部：美制裁必將損人害己 蓬佩奧稱歡迎港人赴美
外交部：美制裁必將損人害己 蓬佩奧稱歡迎港人赴美
終院前法官烈顯倫：完善國安法刻不容緩
終院前法官烈顯倫：完善國安法刻不容緩
撐國安法陣線稱8日收292萬簽名
撐國安法陣線稱8日收292萬簽名
倘現「結束一黨專政」口號 譚惠珠籲遊行者考慮離開
倘現「結束一黨專政」口號 譚惠珠籲遊行者考慮離開
泛民搶攻目標 3功能組選民急升 新增數多於上屆兩營差距 區諾軒：建制也動員
泛民搶攻目標 3功能組選民急升 新增數多於上屆兩營差距 區諾軒：建制也動員
有別去年青年急增 今年新選民43%中年人
有別去年青年急增 今年新選民43%中年人
巧立名目騙財收錢 「無法畢業」要脅 警校教官涉榨取學警50萬
巧立名目騙財收錢 「無法畢業」要脅 警校教官涉榨取學警50萬
「怕病人等唔切」 明愛醫生涉擅轉介自家診所
「怕病人等唔切」 明愛醫生涉擅轉介自家診所
索帶斷裂 鐵枝壓斃運輸工
索帶斷裂 鐵枝壓斃運輸工
測新信號系統 控制中心顯示屏失靈 試車故障 9卡東鐵延遲登場
測新信號系統 控制中心顯示屏失靈 試車故障 9卡東鐵延遲登場
研引入小巴船舶服務 Uber：港府態度趨開放
研引入小巴船舶服務 Uber：港府態度趨開放
專欄：科技的初衷／文：章濤
專欄：科技的初衷／文：章濤
17歲男生學校天台墮斃
17歲男生學校天台墮斃
外婆殺孫案 女兒稱原諒母親 指被告患精神病 疼愛死者盡心照顧
外婆殺孫案 女兒稱原諒母親 指被告患精神病 疼愛死者盡心照顧
官指警員不誠實 留學生襲警罪脫
官指警員不誠實 留學生襲警罪脫
稱被眾志成員撞膊 立會保安遭官質疑
稱被眾志成員撞膊 立會保安遭官質疑
開放式設計 石硤尾蓄洪池讓巿民「睇水」
開放式設計 石硤尾蓄洪池讓巿民「睇水」
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】何啟明曾大力爭取 噚日上任副局 答失業援助：唔同崗位唔同角度
【Emily】何啟明曾大力爭取 噚日上任副局 答失業援助：唔同崗位唔同角度
【Emily】東華抗疫援助 最多可獲1萬
【Emily】東華抗疫援助 最多可獲1萬
【Emily】專營的士草案 立會停審議
【Emily】專營的士草案 立會停審議
【Emily】城大回應國安法 再引古文
【Emily】城大回應國安法 再引古文
【Emily】義工助製口罩 懲教「工廠仔女」創紀錄
【Emily】義工助製口罩 懲教「工廠仔女」創紀錄
【Emily】張建宗官邸廚師稱被拖8000加班費
【Emily】張建宗官邸廚師稱被拖8000加班費