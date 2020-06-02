警31年來首禁六四晚會 支聯：象徵兩制完結

警：加條件亦無助公共秩序

警方反對通知書引述法例第599G章，稱除非獲豁免，否則不能在公眾地方進行多於8人的群組聚集，並指公眾集會屬人多聚集高危活動，會增加活動參與者及其他市民感染風險，亦對市民生命健康構成重大威脅，危害公共安全及影響他人權利，即使集會施加相關條件，亦無助維護公共秩序、公共安全及保護他人權利和自由，故決定禁止集會。

李卓人說，上周五曾問警方是否「原則上反對限聚令下集會」，指警方當時支吾以對，即使支聯會提出尊重社交距離要求，維持8人一組，相距1.5米，警方亦不考慮。他認為若警方有誠意協調，可提出反建議，禁止集會顯示警方無誠意尊重港人集會遊行權利，正討論是否就警方決定上訴，但擔心不夠時間處理。

支聯分組維園亮燭「續傳統」

籲自發亮燭 信控訴力仍大

李卓人強調，支聯會並無退讓，更會「遍地開花」，一如香港人「be water」的抗爭方式，當日全港有街站派發蠟燭，呼籲市民自發燃點燭光，相信控訴力量一如以往強大；而支聯會會以個人名義，8人一組進入維園點起燭光，「不希望於31周年斷了傳統」。支聯會副主席何俊仁說，不想與警方糾纏，今次會以創新的方法辦網上集會，當晚會於網上直播發表宣言、宣讀悼詞，亦有嘉賓演講，以及默哀，從網上連繫全港以至全球各地。

李卓人又稱，分別於1997年回歸前、2003年23條立法商議期間的六四集會，均被問「是否最後一次」，認為晚會是「一國兩制的測試」。他說，集會至今年第31年被禁止，政治上象徵一國兩制完結，但強調支聯會明年仍續辦，惟難以估計警方會否以「港區國安法」為由禁止，相信實施國安法後，自由會收縮，但支聯會仍會繼續叫「結束一黨專政、建設民主中國」等口號。

民主黨：響應設街站派燭

民主黨副主席、支聯會常委尹兆堅表示，民主黨成員會響應支聯會，當日在全港各區設街站，分發蠟燭紙杯，讓市民在所處位置以燭光悼念，同屬民主黨及支聯會的成員晚上亦到維園點起燭光。