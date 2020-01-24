撐國安法陣線稱8日收292萬簽名

駱惠寧接收：人心所向

聯合陣線的簽名活動由5月24日起一連8日舉行，截至5月31日凌晨，網站收集到的簽名有108萬個，經全港5400多個街站收集到的簽名則超過183萬個。

被問到《明報》民調顯示64%受訪者反對中央繞過立法會制訂國安法，聯合陣線召集人、全國人大常委譚耀宗認為有關結果與簽名活動結果並無衝突，他們收集到的簽名，足夠反映香港市民對國安法的支持。他透露，人大常委會已為「港區國安法」做工作。

饒戈平：須保障港人合法權益

基本法委員會前委員、北京大學法學院教授饒戈平在《紫荊》雜誌撰文，稱全國人大的《決定》為常委會提出了「港區國安法」的第五項原則是「切實保障香港居民合法權益」，他說不論是中央還是香港特區，任何維護國家安全的工作和執法，都必須嚴格依照法律規定、符合法定和程序，不得侵犯香港居民、法人和其他組織的合法權益，此無疑應成為立法和執法過程中一項基本原則。

（港區國安法）