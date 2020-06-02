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外交部：美制裁必將損人害己 蓬佩奧稱歡迎港人赴美

【明報專訊】針對美國總統特朗普就「港區國安法」宣布啟動取消香港特殊待遇的程序，中國外交部、香港中聯辦和國務院港澳辦昨日均發聲譴責、提出抗議。另外，路透社引述兩名消息人士報道，中國已指示國企停止從美國購買大豆及豬肉，亦叫停玉米及棉花。消息人士稱，若特朗普繼續針對中國，中國將擴大停買範圍，甚至撤銷跟美國的第一階段貿易協議。

路透引消息：中方指示國企停買美大豆豬肉

外交部發言人趙立堅說，美方宣布的措施「嚴重干涉中國內政，破壞中美關係，必將損人害己」。他強調，「香港事務純屬中國內政」，任何外國都無權干涉，也不應干涉。他強調，美方對香港國家安全立法橫加干涉，完全違背國際法和國際關係基本準則，注定失敗。

就着美國近期限制中國留學生赴美簽證、調查在美上市中國企業等做法，趙立堅稱，美方任何損害中方利益的言行，都將遭到中方堅決回擊，敦促美方立即糾正錯誤，摒棄冷戰思維，慎重妥善處理有關問題。

港澳辦發言人稱，近日美國國務卿蓬佩奧妄稱香港不再享有高度自治權，隨後美國總統特朗普宣布將對中港採取所謂制裁措施，「我們對此予以強烈譴責」。中聯辦發言人稱，香港是國際金融、貿易、航運中心，其單獨關稅區地位是世貿組織確定的，不會因個別國家採取單方面行動而動搖；國安法不單修補香港國家安全漏洞，也必將改善香港的社會營商環境，有利於增強投資者信心。

路透：最壞情况華撤首階段貿協

路透社引述消息人士稱，自特朗普上周五宣布制裁措施後，中國入口商已取消了1萬至2萬噸美國豬肉、相當於一星期的訂單；玉米及棉花亦已叫停，細節未明。該消息人士稱，私人入口商暫未收到停買美國貨的指示，但都在小心觀望。一名知情者稱，若特朗普繼續針對中國，最壞情况是中國將取消第一階段貿易協議。根據中美1月的協議，中國同意未來兩年額外購買320億美元的美國農產品。為履行協議，中國已從美國購買大豆、玉米、小麥及大豆油，也因為非洲豬瘟增加購買美國豬肉。據美國農業部數據，中國今年首季已買了10.28億美元大豆及6.91億美元豬肉。

蓬佩奧上周五就國安法一事在一公開場合表示，歡迎香港人到美國，但無具體說明如何做，只說「研究中」。另外，他周日接受霍士新聞訪問稱，中共最近的行為顯示，其官員正積極尋求損害美國和其西方盟友，但相信特朗普政府和歐洲有力應對，特朗普已準備好反擊。他重申，如果北京對待香港猶如中國大陸其他地方，美國就沒有理由繼續給香港特殊優惠待遇。

英7前外相聯署促政府帶頭應對中國

英國7名前外相罕有發表聯署信，呼籲政府帶頭協調國際社會應對中國強推「港區國安法」。7名前外相包括保守黨的夏偉林、聶偉敬和侯俊偉，以及工黨的文禮彬、施仲宏、歐文和貝嘉晴。他們認為，作為中英聯合聲明的簽署方，英國不能單靠美國總統特朗普回應中國，必須帶頭領導和協調國際社會回應這場危機，以確保「一國兩制」的完整，又稱英國在法律及道德上都對香港人有責任。他們呼籲首相約翰遜向七大工業國集團（G7）成員國推動成立類似1994年設立的巴爾幹聯絡小組，跟進香港事務。

（霍士新聞／衛報／法新社）

明報記者

（港區國安法）

相關字詞﹕港區國安法 制裁 一國兩制 中英聯合聲明 香港 蓬佩奧

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