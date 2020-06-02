反修例運動延續 支持反對各佔四成

近六成稱國安法不影響參與社運

調查又顯示，29.1%受訪者表示因國安法而增加參與社會運動的意欲，58.3%表示不變，11.6%人表示減低。中大新聞與傳播學院教授蘇鑰機分析，調查顯示大部分市民憂慮國安法會損害公民權利等，但實際上支持及反對延續反修例運動的比例相若，估計「唔少人都想抖氣」，但仍有近六成人稱國安法未影響參與社會運動的意欲，反映怨氣未有下降。若以受訪者群組分析，本土派有86.2%支持反修例運動延續，泛民主派有62.5%支持，相反中間派及建制派分別有63.5%及93.7%表示反對，結果在預期之內。年齡組群則以15至24歲最多人支持延續反修例運動，佔該群組71.6%；60歲以上只有20.2%人支持。

劉兆佳：市民開始較務實思考

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，市民開始以較務實方式思考，若疫情過後，本港回復去年下半年局面，實在難以持續，故不少市民反對反修例運動延續，即使立國安法亦未有激發太多人參與的意欲。

（港區國安法）