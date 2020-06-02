港聞

港聞一

反修例運動延續 支持反對各佔四成

【明報專訊】本報委託中大傳播與民意調查中心所做民調的結果顯示，受訪者回應國安法對社會運動的影響時出現兩極結果，39.1%人支持反修例運動以其他方式延續下去，同時亦有39.3%人表示反對，兩者比例相若。

近六成稱國安法不影響參與社運

調查又顯示，29.1%受訪者表示因國安法而增加參與社會運動的意欲，58.3%表示不變，11.6%人表示減低。中大新聞與傳播學院教授蘇鑰機分析，調查顯示大部分市民憂慮國安法會損害公民權利等，但實際上支持及反對延續反修例運動的比例相若，估計「唔少人都想抖氣」，但仍有近六成人稱國安法未影響參與社會運動的意欲，反映怨氣未有下降。若以受訪者群組分析，本土派有86.2%支持反修例運動延續，泛民主派有62.5%支持，相反中間派及建制派分別有63.5%及93.7%表示反對，結果在預期之內。年齡組群則以15至24歲最多人支持延續反修例運動，佔該群組71.6%；60歲以上只有20.2%人支持。

劉兆佳：市民開始較務實思考

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，市民開始以較務實方式思考，若疫情過後，本港回復去年下半年局面，實在難以持續，故不少市民反對反修例運動延續，即使立國安法亦未有激發太多人參與的意欲。

（港區國安法）

相關字詞﹕國安法 中大民調

上 / 下一篇新聞

李國能：人大立法可理解 癥結在內容 提多個建議：在港公開審訊 須沒追溯力 調查權受港法規管
李國能：人大立法可理解 癥結在內容 提多個建議：在港公開審訊 須沒追溯力 調查權受港法規管
基本法列明 可聘普通法適用地區法官
基本法列明 可聘普通法適用地區法官
鄭若驊：國安法檢控全由律政司決定
鄭若驊：國安法檢控全由律政司決定
明報民調：37%考慮移民 較3月大增13點 想走者八成稱因局勢 學者指國安法釀信心危機
明報民調：37%考慮移民 較3月大增13點 想走者八成稱因局勢 學者指國安法釀信心危機
考慮子女未來 一家四口提早移民
考慮子女未來 一家四口提早移民
外交部：美制裁必將損人害己 蓬佩奧稱歡迎港人赴美
外交部：美制裁必將損人害己 蓬佩奧稱歡迎港人赴美
終院前法官烈顯倫：完善國安法刻不容緩
終院前法官烈顯倫：完善國安法刻不容緩
撐國安法陣線稱8日收292萬簽名
撐國安法陣線稱8日收292萬簽名
警31年來首禁六四晚會 支聯：象徵兩制完結
警31年來首禁六四晚會 支聯：象徵兩制完結
倘現「結束一黨專政」口號 譚惠珠籲遊行者考慮離開
倘現「結束一黨專政」口號 譚惠珠籲遊行者考慮離開
泛民搶攻目標 3功能組選民急升 新增數多於上屆兩營差距 區諾軒：建制也動員
泛民搶攻目標 3功能組選民急升 新增數多於上屆兩營差距 區諾軒：建制也動員
有別去年青年急增 今年新選民43%中年人
有別去年青年急增 今年新選民43%中年人
巧立名目騙財收錢 「無法畢業」要脅 警校教官涉榨取學警50萬
巧立名目騙財收錢 「無法畢業」要脅 警校教官涉榨取學警50萬
「怕病人等唔切」 明愛醫生涉擅轉介自家診所
「怕病人等唔切」 明愛醫生涉擅轉介自家診所
索帶斷裂 鐵枝壓斃運輸工
索帶斷裂 鐵枝壓斃運輸工
測新信號系統 控制中心顯示屏失靈 試車故障 9卡東鐵延遲登場
測新信號系統 控制中心顯示屏失靈 試車故障 9卡東鐵延遲登場
研引入小巴船舶服務 Uber：港府態度趨開放
研引入小巴船舶服務 Uber：港府態度趨開放
專欄：科技的初衷／文：章濤
專欄：科技的初衷／文：章濤
17歲男生學校天台墮斃
17歲男生學校天台墮斃
外婆殺孫案 女兒稱原諒母親 指被告患精神病 疼愛死者盡心照顧
外婆殺孫案 女兒稱原諒母親 指被告患精神病 疼愛死者盡心照顧
官指警員不誠實 留學生襲警罪脫
官指警員不誠實 留學生襲警罪脫
稱被眾志成員撞膊 立會保安遭官質疑
稱被眾志成員撞膊 立會保安遭官質疑
開放式設計 石硤尾蓄洪池讓巿民「睇水」
開放式設計 石硤尾蓄洪池讓巿民「睇水」
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】何啟明曾大力爭取 噚日上任副局 答失業援助：唔同崗位唔同角度
【Emily】何啟明曾大力爭取 噚日上任副局 答失業援助：唔同崗位唔同角度
【Emily】東華抗疫援助 最多可獲1萬
【Emily】東華抗疫援助 最多可獲1萬
【Emily】專營的士草案 立會停審議
【Emily】專營的士草案 立會停審議
【Emily】城大回應國安法 再引古文
【Emily】城大回應國安法 再引古文
【Emily】義工助製口罩 懲教「工廠仔女」創紀錄
【Emily】義工助製口罩 懲教「工廠仔女」創紀錄
【Emily】張建宗官邸廚師稱被拖8000加班費
【Emily】張建宗官邸廚師稱被拖8000加班費