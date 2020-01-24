明報民調：37%考慮移民 較3月大增13點 想走者八成稱因局勢 學者指國安法釀信心危機

自反修例以來最多人考慮移民

民調於上月25日至29日以電話傳隨機抽樣方式，訪問15歲以上香港市民對「人大訂立國安法」的意見，成功訪問815人。調查發現，港人移民意欲在內地公布為港訂立國安法之後急增，37.2%受訪者表示有考慮移民，較今年3月民調的24.2%，增加13個百分點，亦是自去年5月就反修例作首輪民調以來，最多人表示考慮移民。

六成本土派欲移民 建制派一成

中大新聞與傳播學院教授蘇鑰機分析，去年下半年有考慮移民的受訪者比例已呈升勢，到今年3月有所回落，惟最新民調結果反彈，估計與國安法觸發信心危機有關。有考慮移民的受訪者之中，年齡愈小、教育程度及收入愈高的群組，考慮移民的比例愈高；自稱本土派表示有考慮移民的比例是所有政治群組之中最高，達63.3%，建制派只有10.4%表示有考慮移民。

移民顧問稱日接百查詢

調查再向表示有考慮移民的受訪者問最想移民的地點，結果發現不同群組有明顯傾向，如選擇移民台灣的受訪者較年輕、收入不高；選擇傳統移民國家如美國、加拿大及澳洲的群組亦有分別，例如建制派傾向移民澳洲，本土派較多選擇美國，中間派則較多選加拿大。

中原移民顧問董事總經理許大衛稱，該公司近日每日接到近百宗查詢，較疫情期間約20至30宗大增，不少查詢個案是年輕人，「佢哋都係打嚟問吓，其實自己想點都唔知」，亦有不少中產家庭「想買個保險」。一些較冷門國家如保加利亞、土耳其、塞浦路斯等都有人查詢。

調查顯示63.5%受訪者擔心國安法會侵害香港公民權利和自由，26.8%人不擔心；63.7%表示國安法會破壞香港國際金融中心地位，11.1%認為會鞏固，21%表示無影響；64%人認為國安法會破壞一國兩制，8.7%認為會鞏固，24.1%認為無影響。

明報民調結果報告及數據，可瀏覽：link.mingpao.com/63636.htm

明報記者

（港區國安法）