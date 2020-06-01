【Emily】快慢必合體  民主歌聲獻中環

由《自由花》唱到《皇后大道東》

噚日晏晝慢必同快必去咗中環碼頭唱歌，仲邀請埋公開支持反修例運動嘅藝人阮民安（Tommy），不過喺限聚令下只能網上直播，其間有外傭姐姐聽到歌聲，即興起舞。

89年民主歌聲獻中華演出者

唔少聯署撐港區國安法

表演歌單都好有心思，包括六四集會必唱嘅《自由花》，另亦唱咗唔少廣東話金曲，首首憑歌寄意，例如羅大佑同蔣志光嘅《皇后大道東》、葉德嫻《赤子》。港區國安法觸發唔少市民憂慮，擔心自由人權不保或諗緊係咪移民，兩人就大唱傅佩嘉首《絕》，仲改埋詞：「何來未來未開創，我對中共沒期望，讓國安提前釋放，明知道敗仗亦都必須對抗」 。

演出都有波折，根據快必fb片段，人稱「大波Man」嘅石房有喺表演結束後同現場者指罵，嘈咗一輪就離開。

快必、慢必噚日嘅活動叫「民主歌聲獻中環」，主題同六四有關，年紀大少少嘅市民應會記得，1989年5月27日演藝界搞嘅馬拉松音樂會「民主歌聲獻中華」，聲援北京學運，當年嘅搞手同唔少演出者，日前就有份聯署，撐中央政府制訂港區國安法。