「希望之手」助中風病人復康

希望之手為機械手，主要協助鍛煉中風病人，其中主動訓練模式，又稱肌電波驅動模式，即中風病人腦細胞和肌肉主動發出神經信號，去控制手指開合。希望之手接觸病人皮膚的高敏感度表面肌電感應器感應到這些肌電波（EMG），就會發力幫助他完成手指開合的動作。病人在過程中會持續收縮相關肌肉和鍛煉相關神經細胞。而且，這儀器加入了電腦互動遊戲來增加趣味，例如捉蜜蜂等，令中風病人不以物理治療為苦。

但希望之手的生產成本不廉宜，商品化過程困難重重。因此，永勝醫療在2015年12月收購了復康機器人技術有限公司，繼續發展希望之手。到2018年，希望之手獲得本地10家公立醫院和復康中心採用，更推廣至全球超過20個國家或地區，包括德國、法國、台灣及新加坡。

研發「希望之腳」 冀明年推出

此外，永勝醫療正在研發希望之手的家用版，希望將生產成本再降低，以及令它更加易用，並趕及今年內推出。家用版可以透過Wi-Fi或藍牙上網，將數據傳送到醫療或復康機構，讓醫生或物理治療師了解中風者的復康進度。永勝醫療執行董事兼行政總裁陶基祥陶基祥表示，公司很注重研發，現時正在研發「希望之腳」，包括醫院版及家用版，希望能夠在明年推出。