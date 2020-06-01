休班警猝死 4日3宗

死者交通部督察 患糖尿高血壓

據了解，48歲男督察姓譚，隸屬新界北總區交通部，有糖尿病及高血壓等長期病患。事發昨早約6時半，譚於家中跌倒，其後陷入昏迷，其父親發現報案，救護人員接報到場，將譚送往北區醫院治理，惟至昨早7時54分證實不治。

警方回覆查詢，確認一名休班警務人員離世，就事件表示非常難過和痛心，已向相關警員家人表示慰問。警隊福利服務課已與該名警員的家人保持緊密聯絡，並會向他們提供一切適切的協助。警方表示，該警員隸屬交通部，沒有參與反修例運動的執法工作，並如常休班，其身故原因有待查證。

5月28日，一名56歲姓馬高級警員在沙田沙角邨家中廁所昏迷，送院後不治。據悉該高級警員去年屆退休之齡，「翻閹」續約後駐守田心警署軍裝巡邏小隊。上月29日，一名駐守青衣警署的44歲袁姓警長，在荔景紀律部隊宿舍廁所突然昏迷，送往瑪嘉烈醫院後不治。據悉，警長任職特遣隊，平日會在區內敏感地點如中資店舖附近進行便衣埋伏，以防有人到店舖「裝修」等；他本身有濕疹，沒有其他長期病患。