將軍澳填料庫現二戰日軍穿甲炮彈

炸彈重200公斤 警疏散50人

昨早10時許，將軍澳第137區填料庫一名工人發現填料庫的泥頭有一個懷疑炮彈。警方接報到場疏散約50人至安全位置，並於500米範圍內設立封鎖線，任何市民及工人不可接近。爆炸品處理課人員奉召到場，初步證實一枚二戰時期的日軍穿甲炮彈，長約1米，直徑約24厘米，重約200公斤。

炮彈其後由爆炸品處理課人員安全處理，事件中無人受傷。昨晚約6時，現場曾傳出一聲爆炸巨響。現場消息指，填料庫為暫時存放如填海工程用的泥頭，而泥頭大部分來自不同地區挖掘所得，故相信炮彈與泥頭一同挖掘，再經由車輛運至填料庫。

環保署網頁顯示，填料庫為指定用以暫時存放公眾填料以備將來使用的地點。翻查資料，將軍澳第137區填料庫2018年8月亦曾出現一枚300磅英軍戰時炮彈，警方爆炸品處理課人員傍晚先後作3次引爆，至翌日凌晨才大致完成拆彈；由於炮彈威力強大，當時警方曾向民航處建議航班繞道，以免經過現場上空時發生危險。