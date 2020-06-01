聘手足膳心小館不獲續租 房協：住戶意見 無其他考慮

彩頤居是房協兩個「長者安居樂」項目之一，屋苑內餐廳一向以外判營運，主要為住宅及院舍內長者提供膳食。「膳心小館」於2017年12月1日起進駐，合約為期3年至今年11月30日。

向長者派飯租約至11月底 質疑政治打壓

膳心小館發言人林先生稱，前日接獲房協來信通知租約期滿後不再續租，房協將收回店舖自行營運。林稱，目前彩頤居僅「膳心小館」一店舖，餐廳開張至今營運良好，對房協在彩頤居每年虧蝕數百萬元下仍堅持收舖感詫異，質疑是因餐廳屬「黃店」而被政治打壓，「目的是不容許有『黃店』進駐在政府及公共機構的物業內，膳心小館成為首個被打壓對象」。

林稱，餐廳聘請50多人，包括長者及年輕「手足」等，特別是不少年輕人自反修例運動後，生活遇上困難，期望能給予工作機會讓他們自食其力，餐廳每日亦向區內長者派飯；他憂慮結業後員工生計不保，亦影響區內依靠派飯服務的基層長者，故會盡力在餘下日子增加收入，期望能在區內物色舖位重開餐廳。

房協回覆稱，一向定期與彩頤居居民協會舉行會議，居民代表一直就「膳心小館」服務表現反映意見，並強烈希望房協可自行營運餐飲服務，認為更合乎他們期望，房協的決定是基於住戶意見及考慮長遠營運效益，並無其他考慮因素；至於日後的營運詳情，房協稱會於未來半年籌劃及訂定細節。

跟進事件的公民黨立法會議員譚文豪稱，彩頤居的餐廳外判營運多年，房協突然收回並自行營運，質疑是配合政府全方位打壓「黃色經濟圈」，將要求房協交代背後改變政策的理據。