黃店開公司 註冊處促解釋黃圈獨派 申請逾兩月未獲批 晨光萬事屋：極似DQ參選人

晨光萬事屋除了為示威者提供工作配對服務，亦售賣雜貨如酒精搓手液等。他們昨在facebook專頁以「營商自由已消失」為題發文，表示自3月底申請開設公司至今拖延逾兩個月，至上周五接獲公司註冊處信件，列出他們fb專頁及過往接受傳媒訪問的內容，要求他們解釋「手足」、「以黃行先」、「獨派」、「黃色經濟圈」、「抗戰」、「暴政最後都會倒台」及「革命」等詞意思，並限14日內回覆。

引述fb專頁過往訪問內容 限14日回覆

晨光萬事屋負責人R先生回覆本報稱，為長遠經營及能以公司名義「開單」，遂委託秘書公司申請開設公司，一般程序需時7至14個工作天，但其申請卻被拖延，至5月收到註冊處兩度回信，詢問他們以「晨光萬事屋」作公司名稱的原因，之後再詢問公司業務內容等，至上周五再收到最新來信。

稱言論倘被視不法 黃店勢遭秋後算帳

R認為，處方今次做法與過往選舉事務處DQ立法會參選人相似，「其間不斷拖延申請，我們已有心理準備，今次申請會被DQ」，批評是配合政府有權用盡，用盡方法打壓黃色經濟圈，又質疑公司及申請人的政治理念是否已成批核申請的考慮因素，未來會將打壓伸延至現有公司及「黃店」，「已成立的公司未來會否因言論而被DQ法人資格？」

R稱，不會為成功開公司而「迎合」註冊處及自我噤聲，反認為若有關言論被視為「不法目的」，其他已表態的「黃店」更會被秋後算帳，故決定在網上公開回覆處方問題，包括「獨派」是指支持香港獨立主張的派別等。他稱，會與秘書公司商討下一步行動，即使未能開設公司，其工作配對服務亦不會太受影響。

註冊處：不評論個案 組公司目的須合法

民主黨立法會議員林卓廷稱，過往較少發生公司註冊處出信要求申請人解釋訪問內容的做法，批評此舉是要打壓「黃色經濟圈」。公司註冊處回覆稱不會評論個別個案，所有成立公司的申請都按《公司條例》處理，根據《條例》第67條，公司只可為合法目的而組成，處方會審閱申請人填報有關公司的詳情及陳述是否符合《條例》要求，如有需要會要求申請人提供資料。