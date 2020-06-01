尼泊爾專機今抵港 攜幼者批未獲優先

質疑非港府牽頭 當一般航班賣

港人P女士（化名）2月中與尼泊爾裔丈夫及22個月大兒子，因家事前往尼泊爾奇旺（Chitwan），滯留至今，惟一家三口未能買到今日抵港的航班機票。P女士稱今次航班安排非由政府牽頭，而是由當地旅行社以一般商業航班方式出售機票，港府僅負責處理通行文件。

P女士稱，兒子自5月中起皮膚出現紅疹，更因兒子抓皮膚而含膿及流血，但因當地已封城，他們未能到較好藥房買藥。她批評政府沒安排有特別需要的港人優先上機，做法不恰當，「（滯留當地的）千多人如何爭300張機票」，她亦聽聞有孕婦、老人未能成功購買機票。

政府接1300人求助 今接330人

政府發言人昨表示，已協調尼泊爾駐港總領事館及當地航空公司安排兩班特別航班接載香港居民回港，航班暫定於6月1日由加德滿都出發飛回香港，預計共接載約330名乘客回港。發言人表示，乘客抵港後會前往衛生署的亞博臨時樣本採集中心接受強制病毒測試，收集深喉唾液樣本後他們會乘專車往火炭駿洋邨檢疫14天。本報昨向保安局查詢特別航班上機名單安排，局方沒正面回應，僅稱一般而言若在外港人旅程受阻，會建議他們先求助航空公司或旅行社；如有需要，政府會與相關駐港領事館、中國駐當地使領館及不同航空公司聯繫以安排機位。

另外，政府發言人昨稱，截至5月30日，入境處累計接獲約1300名滯留尼泊爾的香港居民求助，他們大部分集中於尼泊爾中部的巴格馬蒂省及甘達基省，政府會繼續與尼泊爾駐港總領事館和航空公司協調，安排其他特別航班予仍在當地的香港居民回港。

（抗疫新階段）