【疫境時刻】義工唐樓逐幢奔 浹汗安裝搓手機

明報記者 陳冬綾

分別從事裝修、批發和文職的莫師傅、Peonie和Angela同是「建．祝義工隊」隊員。不相識的3人，因着「唐樓搓手液計劃」而連結在一起。Peonie說，近月工作需求減少，騰出時間可為社區出出力，「自己住的大廈會有部機放喺度、出入都有搓手液，但唐樓唔同，一見到呢個計劃就想幫下手」。

疫情下，人人盡量減少接觸，3名義工卻穿梭區內各大廈、登門接觸不同人，Angela曾擔心有感染病毒風險，「所以我哋都會做好保護，一落樓就消毒雙手，但一路做落去，就會諗住希望裝到啦，多過擔心」。

安裝靠「師傅」 填充靠街坊義工

「郭小姐，試下呢幢。」雖然已是第二次合作，3人仍客氣地以「小姐」、「師傅」相稱。他們一邊沿着幽暗狹窄的樓梯往上走，一邊觀察兩旁牆身，Angela解釋，如發現大廈有法團管理，安裝搓手液機前需先向法團申請。登上一樓，3人逐家逐戶拍門，「你好呀，我哋係義工，想搵一位街坊幫手……」Peonie和Angela拿着海報向街坊細細講解，莫師傅則站在兩個女士背後，適時開口協助。

Peonie和莫師傅異口同聲形容，尋找街坊義工的過程是「撞彩」，有時街坊爽快答應，一小時內便可裝完4幢大廈。Angela憶述，過去曾在深水埗遇到一名獨居婆婆，「平時後生仔肯幫忙嘅機率高啲，我見得個婆婆開門，佢住嘅地方又窄，無諗過佢會應承，點知佢聽完我講一口話OK！」Peonie和莫師傅也說，曾有街坊應門時表明知道有唐樓搓手液計劃，直呼一句「我等咗你哋好耐啦！」令他們十分驚喜。

感受劏房淒楚 「同聽人講完全不同」

找到街坊義工後，3人沿着樓梯下樓，Peonie指向一幅髹了灰色油漆的牆：「呢幅牆油咗油，好靚呀，好似叫我哋就裝喺度咁。」莫師傅放下袋子，伸手摸一摸牆身，確認適合安裝後，便在搓手液機的後方擠上膠水、撕開預早貼好的雙面膠紙，將機器黏在牆上。對從事裝修工作30多年的莫師傅而言，安裝搓手液機只是手板眼見工夫，「有時都要剷走啲油、磨一磨牆身再黐上去，咁會穩固啲。」完成安裝，3人回到街上，走入大大小小的餐廳、店舖，向店主借地方作「加油站」，存放搓手液，供街坊補給。

因着一部搓手液機，3名義工在疫境下透過門縫與不同階層的人相遇。Peonie分享：「當你真係見到劏房環境係點、有長者八十幾歲同你講佢無人照顧，嗰下會覺得，平日聽人講，同你去睇、去感受係完全唔同。」Angela點頭補充：「好似今日見到有長者要用電動輪椅、加兩個工人前後推先可以上落樓梯，我哋今日咁樣上上落落都咁攰，但佢哋日日都要咁樣上落。」

直踩6小時 「幫得就幫 無諗咁多」

「好攰呀，我今日走咗十幾棟樓，腳要斷了。」這天Peonie由上午10時「直踩」到下午4時半，完結時忍不住叫累，但滿足在心頭。莫師傅笑說，沒想過自己在疫情下的角色，「都係出分力，幫得就幫，無諗咁多」。

（抗疫新階段）