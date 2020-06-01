袁國勇：放寬限聚令前須增社區檢測

陳肇始：非法集結增播毒風險

陳肇始昨以〈世界無煙日 ——「深呼吸·煙不吸」〉為題發表網誌，重申政府禁止另類吸煙產品上會堅守採取全面禁令的立場，期望立法會議員支持有關條例草案，盡快完成審議。她在文末以後記形式，稱近日仍有人在街頭縱火、堵路及襲擊市民，印證就國家安全立法的必要和迫切。

她續稱，從公共衛生角度而言，新型冠狀病毒疫情仍未過去，為保障公衆健康而實施的限聚令仍生效，非法集結及嚴重暴力違法行為，除了影響香港正在回復的經濟活動，亦有可能增加病毒傳播風險。若因此造成大型群組感染，不但再次影響市民正常上班、上學，更會再次為醫療系統帶來衝擊。

袁：實際病例或是浮現個案2至3倍

香港大學微生物學系講座教授袁國勇向本報表示，昨出現兩宗本地個案，顯示傳播鏈於社區存在，實際感染個案數目或是已浮現個案的2至3倍。被問到何時才能放寬限聚令，他認為要先增加社區檢測數目至足夠水平，他建議醫管局普通科門診可授權護士為病人安排測試，豁免有輕微病徵、但不願求診的患者收費，以及容許患者到普通科門診採集深喉唾液樣本。

食衛局副秘書長方毅昨出席商台節目《政好星期天》時則呼籲，市民應保持佩戴口罩，如生病應避免上班，盡早求診及檢測，他說醫院有成熟機制確保求診者安全，港府亦正增加病毒檢測數目。同場的基因組醫學督導委員會主席梁憲孫則指出，再現本地個案反映社區仍有隱形傳播者，市民不能掉以輕心，要注意個人衛生及戴口罩。

（抗疫新階段）