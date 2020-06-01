無戴N95下急救 3醫護列密切接觸須隔離

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞稱，女患者抵達威院急症室時非常危急、神志不清，血含氧量跌到60至70%；X光檢查顯示肺部兩邊均呈磨砂玻璃陰影，尤其上半部較「花」。醫護團隊在急救房內為病人緊急插喉及聞高濃度氧氣，每分鐘達15公升。

醫局：救人心切亦要確保自身安全

何續稱，當時有3名醫護人員主動加入急救，當中負責抽血的醫生只戴外科口罩、全面罩及手套，無穿保護衣；負責心電圖的病人服務助理則佩戴外科口罩、手套及保護衣，沒有戴全面罩；負責急救的護士則只戴外科口罩。換言之，3人均沒佩戴N95口罩，他們被列為密切接觸者，須入住檢疫中心隔離14天。

其餘9名參與急救的醫護均有穿著全套保護裝備，包括N95口罩，須接受14天醫學觀察，包括每日量度體溫及多次深喉唾液測試。何提醒醫護人員，即使救人心切亦要確保自身安全，穿著全套保護裝備。

張君竹籲私醫提高警覺 留意輕微病徵

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，當局曾聯絡女患者求診的私家醫生，她稱醫生當時以為患者屬呼吸道感染，加上患者無外遊紀錄，「可能忽略」感染病毒的可能，無安排測試。張提醒私家醫生留意患者的輕微病徵，提高警覺，為有出現傷風咳病徵的患者留樣本，以便及早化驗。她補充，目前每天約有數十至100個樣本由私家醫生送衛生署化驗，呼籲市民如有不適應求醫，並可主動提醒私家醫生需否驗病毒。

（抗疫新階段）