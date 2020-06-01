水果包裝工確診 衛署：工場小爆發 夫同中招兩同事弱陽性 馬莎：全線消毒

夫婦同居瀝源邨 妻三度求醫沒測病毒

昨確診的夫婦分別為56歲男及34歲女患者，住瀝源邨祿泉樓，妻子於5月22日起咳嗽及背痛，並於25日、26日及28日向瀝源商場姓李私家醫生求診，但沒接受病毒測試，消息稱該醫生為普通科醫生李玉棠。其丈夫在她病發後4天流鼻水，她於30日到威爾斯親王醫院急症室求診時已神志不清，經搶救並插喉後入住深切治療部。

馬莎發言人表示，接獲物流服務供應商嘉里物流通知一名兼職員工確診。馬莎正為全港店舖消毒，故部分門市今日營業時間或受影響。

消息稱妻子的病毒數值（Ct value）為14，其夫數值則達12，顯示丈夫病毒量更高。醫管局總行政經理何婉霞稱，藥廠的瑞德西韋（Remdesivir）臨牀研究試用期至29日屆滿，醫護人員前日特別向藥廠提出申請用藥獲批，患者用藥後情况改善，由俯臥式轉為平常仰臥式臥牀，仍留醫深切治療部。

病發後仍上班有戴口罩手套 經手食品已應市

女患者任職的嘉里物流發言人稱，她是嘉里溫控貨倉1的夜班兼職員工，工作時佩戴口罩及手套，最後上班時間為5月24日凌晨4時。換言之，她病發後兩天仍工作。發言人續稱，患者貼標籤的食品已於24日早上送往零售市場，倉庫則於前日（30日）停止肇事設施的運作並消毒，其餘26名密切接觸的同事要接受檢疫。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，女患者兩名同事分別於4月25日及27日出現病徵，經病毒檢測呈弱陽性，暫不清楚中間有否隱形病人播毒，相信工作場所出現小型爆發，衛生署已到場採集桌面、公共地方等環境樣本，並留下樣本瓶給其他約百名員工驗深喉唾液，她亦不排除已出現社區傳播。該兩名女同事均住葵聯邨聯悅樓，衛生署會分別到祿泉樓和聯悅樓派樣本瓶，以追查隱形傳播鏈，另會到女患者常到的禾輋街市向檔戶派樣本瓶。

兩同事4月曾現病徵 許樹昌料涉隔代傳播

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，確診女患者的兩名同事的感染源頭未明，相隔一個月才病發的時間太長，相信中間已有一代傳播，再傳染女患者。港大公共衛生學院教授潘烈文稱，部分病人潛伏期或特別長，不能排除患者被兩名同事傳染；他又認為未能排除病毒殘留食物包裝表面而感染的可能，但要有證據顯示包裝上的病毒量是否足夠傳染他人。港大早前研究顯示，在室溫下病毒可於塑膠表面存活4天，潘相信病毒在約4℃的倉庫環境下可存活更久。

專家：未排除包裝表面帶病毒染疫

港空運運輸業協會副會長林志偉表示，空運非急凍食品一般存放在1至4℃倉庫，蔬果等預先包裝食品通常會以大型紙皮箱裝載運送，但不會額外消毒，加上涉及食品安全，物流公司不會擅自為食物包裝消毒；他說業界擔心包裝表面帶有病毒，其公司除要求職員每日戴口罩及量體溫，亦已購入可用於手部的抗菌塗層。

明報記者

（抗疫新階段）

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