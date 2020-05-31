一死者曾患腦膜炎 腦脊髓液驗出病毒

未知病毒傳染方式 無證據人傳人

11宗個案中，5人住在黃大仙或九龍城。香港大學微生物學系臨牀助理教授薛達稱暫未清楚此病毒傳人的方式，目前估計與接觸受病鼠污染環境或食物後染病，居住地有染疫老鼠是患病的高風險因素，但這些患者的家人均無病徵，目前無證據顯示此病會人傳人，只是鼠傳人疾病。

11宗個案中一人曾現嚴重急性肝炎，兩人有輕微肝炎，出現疲累、頭暈和無胃口等病徵。另外7人出現慢性肝炎迹象，薛達說可能由於他們本身有長期病，長時間未能清去病毒而引致慢性肝炎，一名病人用抗病毒藥物利巴韋林後身體終清除病毒。他說，病人若不接受治療，令肝炎持續，長遠或損肝功能。

有患者無病徵 要靠驗血確診

篩查研究亦發現第11名病人無病徵，薛達解釋，大鼠戊肝的病徵可以很輕微甚至沒有，病人未必求醫，症狀亦與其他肝炎相似，所以臨牀很難診斷，要靠驗血確診。

至今有兩名病人死亡，一人生前有腦膜炎，當時腦脊髓液中未驗出病原，死後再化驗腦脊髓液，證實帶有小量大鼠戊肝病毒。薛達稱，人類的戊型肝炎可引起腦膜炎，這可能反映大鼠戊肝同樣可引起腦膜炎，但要進一步研究確認。