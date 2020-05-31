黃大仙鼠病毒基因與八成患者同型 港大：4%老鼠帶戊肝比例高

明報記者 朱韻斐

港11宗大鼠戊肝 專家恐冰山一角

港大醫學院2018年9月宣布發現全球首宗大鼠戊肝病毒傳人個案後，團隊與政府化驗室合作篩查了2800多個有肝炎迹象、癌症、器官移植等病人的血液樣本，發現8宗人類感染大鼠戊肝，佔本港同期整體戊肝個案的8%。參與研究的港大微生物學系臨牀助理教授薛達說：「情况較令人擔心，（人類感染大鼠戊肝）情况幾普遍……我們只是見到冰山一角……社區一定有更多其他未獲診斷的個案，至於是數十、數百、還是數千，我們不肯定。」

暫見3病毒基因分型 即有3源頭

上述研究之後，本港再發現多3宗個案，令總數增至11宗，當中一人無病徵，只有10宗列為確診（見圖）。11宗個案涉3個病毒基因分型，9人高度相似，同屬「LCK-3110」分型，另兩名居於屯門和九龍城的病人分別屬另外兩個分型，反映本港最少有3個傳人的病毒源頭。

研究團隊化驗了在全港各區捕捉的186隻老鼠，當中7隻帶有大鼠戊肝病毒，陽性率約3.8%，薛達形容比例高。他說，共化驗了35隻在黃大仙捕獲的老鼠，兩隻帶相關病毒，當中一隻的病毒與上述9宗個案的病毒基因高度相似，同屬「LCK-3110」分型。他說，已知大鼠戊肝在大鼠間能有效傳播，預期當區很多大鼠都帶有此分型的病毒，料屬傳人源頭的鼠群。

鼠患指數非大鼠戊肝指標 盼做大型普查

10宗確診個案中，7人居於黃大仙、九龍城或南區，而這些區域並非鼠患指數最高的地區。薛達說，目前鼠患指數不能準確預視居民患大鼠戊肝的指標，希望繼續調查本港老鼠染病情况，並進一步研究找到能準確預測患病風險的指標；亦會研究改良現有人類戊肝疫苗對預防大鼠戊肝病毒的可能性。

由於上述約3000名篩查對象只限於本身有其他疾病的人，未能真實反映普遍人口染病情况，薛達稱團隊正研發能針對大鼠戊肝的抗體測試，當證實測試可靠後，盼能在港做一萬至二萬人的大型普查，以了解港人曾患大鼠戊肝的普遍性，目標兩年內展開計劃。