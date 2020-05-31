吳靄儀批國安法泰山壓頂 憂錯一步無法回頭

稱有判決書引述政府提供資料 心態欠平衡

吳靄儀認為，法治並非只有法律的事，而是行政、立法、司法及民間社會缺一不可，「為何有人會說法治已死或法治崩潰？就是因為行政機關開始不守法，立法機關又已無法訂立公道法律。現時人人都指望司法時，司法又不完美，有些法官想法與人文主義和自由主義背道而馳」。她說，法庭有時雖說不會政治化，但看判決書所選擇提及事實背景都為行政機關，即政府的看法，其實已牽涉政府所支持的政治，但並非指法庭偏幫政府，而是心態上欠缺平衡。

談及法律，吳靄儀稱「法律不是the last word（定論），所有法律都是暫時，是修改之前可能最好版本。法律之所以有用，是因為它不停地靠近公義」。她說，法律需要公平，並非只涉及道德問題，亦要顧及實際問題，「若每條法律都要同人民打過，實在是無法律可言」。

就着「港區國安法」，吳靄儀說聽到一刻感到「晴天霹靂」，憂慮走錯一步就無法回頭。她以第一位女性諾貝爾獎得主居禮夫人名言寄語港人，「生活中沒有什麼可怕的東西，只有需要理解的東西」。