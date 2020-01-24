90後葉俊廉650萬置業 何啟明油麻地有樓

與葉曾任職港交所 許正宇：志同道合

獲委任為財庫局政治助理的葉俊廉2013年於港大畢業後，即加入港交所，不足4年升為助理副總裁，財庫局長許正宇當時同任職港交所。另有報道指許及後轉到新世界發展，葉亦有跟隨轉工，許昨亦以「志同道合」形容兩人工作關係。本報查冊發現，葉俊廉於2018年6月用650萬元購入科學園嘉熙一個高層一房樓花單位，該項目今年初始入伙。

葉俊廉為民建聯成員，未曾參加議會選舉，曾出任發展局的大嶼山發展諮詢委員會可持續發展小組增選委員及民建聯大灣區發展小組委員。

至於屬首名工聯會成員獲委任為問責官員的何啟明，根據他於2015及2016年參加區議會及立法會選舉時的申報地址，為油麻地渡船街有利樓一個單位；他亦向立法會申報擁有一個單位自住。不過，本報查冊顯示何選舉時申報的單位，並非由其持有，反而同街順利大廈另一個單位，是他於2015年以560萬元購入，查冊顯示該單位業主為同名同姓人士。本報翻查觀塘區議會2016及2017年文件，顯示何的簽名和當時相關買賣文件簽名相同。