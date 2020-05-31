辭議員 工聯何啟明獲委副勞福局長 政界料鄧家彪有望選九東

民建聯28歲葉俊廉任財庫局政助

原勞福局副局長徐英偉上月升任民政事務局長，其職位懸空逾一個月，將由6月1日辭任議員的何啟明出任。何是首名現任立法會議員獲政府委任為問責官員。選舉管理委員會回覆查詢時說，根據《立法會條例》，補選期限為現屆立法會任期結束前4個月，即今年5月31日，故不容許之後舉行補選。

另外，許正宇上月接替劉怡翔出任財庫局長後，該局政治助理楊寶蓮及後亦請辭，28歲的葉俊廉是接任該職。葉俊廉與許曾同時期於港交所及新世界發展有限公司工作，許正宇昨透過facebook專頁歡迎葉加入。

薪酬逾20萬 何：千斤擔子兩肩挑

35歲的何啟明回覆查詢時，引用中大新亞書院校歌歌詞「千斤擔子兩肩挑，趁青春結隊向前行」形容加入問責團隊心情。至於有何勞福政策特別關注，他稱整個團隊會討論政府整體勞福政策，會將更多民間聲音帶入政府，整體決定要與局長一起研究、思考。何啟明過去常與勞福局長羅致光在議會交鋒，去年他在立法會福利事務委員會批評政府補貼交通費安排；上周三他本應向羅致光提出口頭質詢，改由工聯會陸頌雄提出。

據政府文件，副局長薪酬約為局長的65%至75%，即月薪介乎21.7萬至25萬元不等；而立法會議員月薪約10萬元，換言之何啟明薪酬可望最少倍增。

開始九東做地區 鄧家彪：等安排

何啟明9月完成勞工界議員任期後，根據工聯會「家規」要轉戰直選，政界原預料他接替黃國健出戰九龍東，現時工聯會需重新部署。不過，在新界東做地區工作的鄧家彪，近期開始與何「孖頭」在九龍東做地區工作；何日前在fb出帖支持人大立港區國安法《決定》，亦與鄧「孖頭」，並有「工聯會九龍東服務團隊」牌頭。被問是否會轉戰九龍東出選立法會，鄧家彪回覆稱一切要等工聯會政務委員會安排。另一有傳出戰九龍東的陸頌雄則稱「留個懸念給大家，never say never」。

據悉，工聯會評估過新界東客觀形勢和政黨協調，認為新界東有李梓敬加入新民黨空降，新民黨在新東有1席，不會退讓，工聯會不想「攬炒」；而九龍東工聯會原有1席，新東無仗打情况下，鄧唯有轉戰九東，為建制力保3席。據悉，工聯會認為九龍東基層、公屋戶多，需熟悉勞工議題的議員，而鄧家彪早年曾為參選九東的工聯會榮譽會長陳婉嫻排在名單「抬轎」，故並非完全空降。

蔡子強：工聯多「組織票」 選情影響有限

中大政治與行政學系高級講師蔡子強說，是次任命反映政府再向建制靠攏，或以彌補區議會選舉重創建制。至於「換人」是否對泛民於九龍東形勢更有利，蔡認為影響不大，「有利少少但十分有限」，因何雖有地區工作個人票，但工聯會票源集中，來自其他政治光譜票數較少，得票多為「組織票」，誰出選分別不大。