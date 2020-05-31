公民黨8人選立會 不戰九西 超區未定

鄭達鴻代陳淑莊出戰港島

公民黨推薦名單中，九龍東、新界東及新界西由現任立法會議員譚文豪、楊岳橋及郭家麒領軍；而港島立法會議員陳淑莊因佔中案被判刑8個月，緩刑兩年，未能參選，港島區將由鄭達鴻獨自出戰；郭榮鏗與林瑞華則分別出選法律界及飲食界。

被問到鄭達鴻非現任議員，知名度會否遜色，梁家傑說鄭達鴻完全明白相關問題，會加倍努力提升知名度。至於油尖旺區議員余德寶早前已表明不出選，故公民黨不會派人參加九龍西直選。

梁家傑：或有非黨員Plan B

公民黨沙田區議員黃文萱早前曾表示有意參選俗稱「超級區議會」的區議會（第二）功能組別，但梁家傑說她於大會前申請退出，會專注區議會工作，黨內將啓動徵召機制，另找他人出選。黃文萱於個人facebook專頁感謝大家關心和諒解，認為現階段要裝備自己，會繼續盡力協助公民黨守住議會、街頭、社區各條戰線。

梁家傑表示，現時政局千變萬化，有許多未預見的形勢，故大會上通過議案，授權執行委員會緊急應變，為達至民主派議會過半目標作部署。被問到如何評估公民黨參選人被取消資格風險，梁表示只能「一步步行」，不排除會有非公民黨的人作為「Plan B」。

梁家傑期望現時嚴峻形勢下，民主派不同光譜的人要充分合作，不能再互相攻擊，而過去兩個月協調下，感到大家都明白要顧全大局。