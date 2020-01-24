無外遊女初步陽性 「肺花」入ICU料源頭不明 16日零本地個案或斷纜

醫生：或因檢疫漏洞衍生

消息稱，該名34歲女子昨早到威爾斯親王醫院急症室求醫，檢查發現「肺花」、血含氧量偏低，新冠病毒量高，要使用呼吸機、強心藥和抗病毒藥物，她本身無長期病患，正在深切治療部留醫。消息稱，她和家人均無外遊紀錄，亦未曾接觸確診者，料屬源頭未明本地個案。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超稱，目前歐美回港者在家居檢疫和機組人員獲豁免檢疫皆是防疫漏洞，可令病毒流入社區，料每隔一段時間就會出現源頭不明本地個案。他認為應定期為機組人員做病毒檢測，當6月1日機場恢復轉機及過境服務時需加強衛生措施，防止高與低風險地區抵港者交叉感染。

本港8人限聚令周四屆滿，梁子超稱如做好邊境防疫，有條件繼續放寬本地措施如「限聚令」和食肆每枱人數。

昨增3確診 均同機巴國返港

本港昨新增3宗確診，累計增至1082宗確診和1宗疑似個案。新增3人均在上周四（28日）由巴基斯坦經多哈乘卡塔爾航空QR818班機抵港，該航班有16人確診，佔乘客總數19%，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱是至今陽性比例最高的航機，4名空中服務員需入住檢疫中心，另8名機組人員化驗呈陰性。

75歲女病人（595號個案）至昨日仍然危殆，她本月24日一度脫離「人工肺」，其後轉差，至29日再使用「人工肺」。

母乳可帶病毒 世衛倡照餵

世界衛生組織公布最新新冠病毒臨牀指引，發現最少兩名確診者的母乳對病毒檢測呈陽性，但基於母乳餵哺能減少嬰兒死亡率，並能將抗體和免疫能力轉移給嬰兒，對傳染病的保護作用特別強，而嬰兒感染此病症狀輕微甚至無病徵，世衛建議不應分隔懷疑或確診母親與她們的嬰兒，並建議可持續餵哺母乳。

兒科醫生韓錦倫認同兒童感染新冠病毒後多症狀輕微，但香港對此新興傳染病較「緊張」，相信會維持隔離染疫母親，不會讓無受感染的嬰兒與確診母親同住和餵哺母乳。他說短時間暫停餵哺母乳不會對嬰兒造成很大影響，但他明白骨肉分離之痛，形容這是「艱難的決定」。

（抗疫新階段）