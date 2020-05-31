扑頭劫婦金鏈奪命 兩男涉謀殺被捕 死者為大快活二廚 留醫5日不治

55歲死者練麗芬上周日早上10時20分，沿長沙灣道步行往荔枝角宇晴匯大快活上班，在長沙灣蔬菜批發市場門外被人從後以硬物扑頭，搶去一條金頸鏈。兩名男子得手後進入批發市場逃去，並即日在牛頭角淘大商場地下創輝珠寶變賣該金鏈，獲得一萬元。練婦遇劫後負傷回店，告知同事不適，需回家休息，之後在家中不省人事，其子發現報警，將其送往明愛醫院救治，延至前日下午4時48分不治。練婦死因有待驗屍確定。

遇劫後回店請假 返家昏倒

練婦昏迷前未有透露自己遇劫，亦無即時報警，頭部傷痕亦不明顯，家人起初以為她頭部被高空墜物所傷，其後發現她的頸鏈不知所終。警方接報調查後，昨凌晨在葵青區拘捕56歲姓陳及57歲姓羅無業男子，並在疑犯家中檢獲涉案時的衣物及變賣金鏈的證據。初步調查顯示，被捕二人與練婦不相識，警方相信案發時陳主要負責下手，羅則負責「睇水」，涉案兇器及金鏈下落仍待追查。西九龍總區高級警司（刑事）曾仲斌稱，兩名疑犯案發時所戴口罩較易辨認，警方比對閉路電視片段後鎖定他們。警方昨展示的證物包括數個橙色口罩。案件列作謀殺及行劫案，由西九龍總區重案組調查。

警檢橙口罩 憑口罩鎖定疑犯

警方昨傍晚將一名疑犯押到多處重組案情，防暴警察在場戒備。現場消息稱，疑犯先在基隆街與欽州街交界盯上練婦，並跟蹤她上班，其間途經麗安邨麗正樓，至長沙灣蔬菜批發市場外下手。警方昨日安排戴着一串萬字夾的假人，由疑犯在場模擬搶金鏈過程，但未有模擬施襲經過。據悉，現場閉路電視拍到施襲過程，但部分角度被遮蓋，未拍到兇器。

金鏈子女賀壽送贈 常戴着

練婦2015年起在宇晴匯大快活任職二廚。該分店經理譚小姐稱，練當日回店約2至3分鐘，僅交代自己「好似畀人打咗一吓」，未有透露遇劫，便說自己不適回家休息。她說練當日頭部「有條好淡的血痕，好似刮傷咗咁」。她說練「煮嘢好好食」，經常為同事煮食，工作亦有交帶，對她去世感悲傷。她又說，練育有一子一女，均已30多歲，並有一個孫，家庭生活幸福。另有同事透露，練婦被劫金鏈為其子女去年所贈的生日禮物，她十分喜歡，經常戴着。練報住長沙灣道一唐樓劏房，其鄰居表示，當日下午3時許見到練婦送院。大快活發言人稱，對該同事遇襲不治感心痛及惋惜，集團一直與其家人保持聯絡並盡力提供協助，希望遇襲同事安息。

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