【Emily】何君堯林卓廷鄭松泰譴責議案 阿鼎建議先查民主派 Paul話唔應該恃人多

會期尚餘唔夠兩個月

內會討論係咪成立調查委會

噚日討論嘅譴責議案，兩項係有關何君堯喺7．21事件嘅角色，同埋佢話議會陣線毛孟靜「食慣洋腸」涉性騷擾；另兩項分別有關熱血公民鄭松泰被指去年7月1日帶隊協助示威者進入立法會，以及何君堯話民主黨林卓廷7月21日晚帶隊去元朗挑釁白衣人。

泛民議員不在席

Paul：不應搞針對

噚日會議上，Starry話一般調查委員會要一年先可以完成工作，叫議員考慮係咪切實可行。Holden話譴責鄭松泰同林卓廷議案，分別涉破壞立法會同7．21事件，涉嚴重破壞行為，認為要盡力處理，排優次要先做。Paul就話現時會期尾聲，「實際角度睇，冇可能做得成任何一個完整調查」，更指Holden話要做嘅兩個議案，現場開會冇民主派在場，「唔應該觀感上被認為，（建制派）人多而選擇性做較針對性嘅委員會」。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓都認同，話排序都要公平，亦要視乎係咪切實可行。Starry最後話，秘書處初步了解，搞調查未必切實可行，會請秘書處再研究。