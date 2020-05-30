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2020年5月30日星期六
港聞二
海園撥款通過 夠用一年 議員批違諾再援大樹灣 政府：拎尾數
轉攻保育 業界料難收支平衡續攞錢
機場周一恢復雙跑道 馬灣住戶投訴單道更吵
西九料4年赤字42億
警擬反對六四晚會 消息：不強硬執法 稱支聯會活動有別反修例 不易起衝突
顧問會另設小組檢討機制 梁家榮：無被施壓要求離職
梁定邦續任監警主席一年 有別慣例兩年
競委會新主席：濫用市場權勢首案年內訴訟
增13宗輸入 皆巴基斯坦返港 巴國抵港3%確診 張竹君：比例高但無入社區
那打素負壓房故障 公院7周第八宗
卡拉OK派對房重開 有客無罩唱歌打牌
泛民杯葛 內會多項議程通過
澳洲女向警擲磚囚3月
青年襲警罰款 律政司覆核駁回
涉教製武器殺警 Tg頻道管理人被捕
少年遭毆 切脾救治 涉黑幫尋仇6落網
岑子杰覆核促承認海外同性婚姻 政府：如走後門
屢姦年幼親女 父囚15年9月
弟生前中六合彩允送錢 婦追遺產管理人200萬
兩日兩警猝死 一遺妻及4子
特別任務警察 消防及飛行服務隊將加入
屯門南延線拍板 料2030竣工 泳池旁設中途站 上蓋可起樓
誘男童不戴套肛交 愛滋補習導師囚4年
杜撰「僱主」助外傭留港 印尼籍主腦囚43月
尊子漫畫
【Emily】何君堯林卓廷鄭松泰譴責議案 阿鼎建議先查民主派 Paul話唔應該恃人多
【Emily】林太13報登信 盛惠$2,540,000
【Emily】律師會開明派8、9、6、4當選 林洋鋐捲土重來變票王
【Emily】50億額外教育撥款 何君堯倡畀海園
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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