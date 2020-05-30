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港聞二

杜撰「僱主」助外傭留港 印尼籍主腦囚43月

【明報專訊】入境處搗破一個以虛假文書申請外籍家庭傭工工作簽證的犯罪集團，拘捕逾30人，43歲印尼籍女主腦涉非法取得港人「假僱主」資料，為多名外傭申請簽證留港工作，主腦被控3項串謀欺詐及5項虛假文書罪，昨在區域法院被判監43個月。

共拘逾30人 「僱主」從未聘外傭

2017年12月，入境處展開反黑工行動期間，拘捕一名在食店工作的印尼籍女傭，經調查發現女傭從未在合約列明的地址居住，合約上的僱主亦不認識她，入境處相信有集團在背後操控，協助女傭申請非法簽證。

翌年3月，入境處派員突擊搜查元朗一間僱傭中介公司，搜出大量虛假文件，包括合約、入息證明等，行動中拘捕超過30人，包括43歲持香港身分證印尼籍主腦及23名外傭，介乎30至52歲，其中主腦被控3項串謀欺詐及5項虛假文書罪，昨在區域法院被判監43個月，另17名外傭被檢控，早前被判監3至8個月。

入境處助理處長（執法）樊曉聲表示，集團主腦通曉印尼話，並利用外傭網絡，誘使欲掙快錢或未找到新僱主的外傭，留港從事鐘點、食肆清潔工等工作，集團向每名外傭收取2萬至4萬元費用，並從非法途徑取得20多名「假僱主」港人的身分證資料。

他續說，被盜取個人資料的港人從未聘請外傭，入境處正調查主腦如何取得他人個人資料；涉事中介公司2013年起運作，樊曉聲相信案件是個別事件，同類案件無上升趨勢，行動繼續進行，不排除更多人被捕。

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