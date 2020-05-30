誘男童不戴套肛交 愛滋補習導師囚4年

心理報告稱缺同情 官批無播病幸運

現年33歲的被告張柏麟報稱私人補習導師，早前在高院承認兩項與未成年男子作出同性肛交，以及一項發布兒童色情物品罪。案發於2018年7月及8月間，事件終由男童X的父親查看X的手提電話而揭發報警。

法官昨判刑時引述被告心理報告指出，被告過去從未與少年發生性行為，因而受男童X深深吸引，並享受在男童肛交時的佔有慾，更為了性興奮而不戴安全套，事後將與男童性交照片上載互聯網，目的為提升自我認同及知名度，以尋求性伴侶。

心理專家認為，被告自我中心、控制慾強、孤獨，更嘗試降低自己罪責及合理化罪行，對男童缺乏同情心，重犯機率是中高度。

事主患創傷後遺 母提事件屢泣

心理專家表示，男童患有創傷後遺症，至今感羞恥，遇到類似被告年齡的男子感到緊張。男童對於被告上載相片感到震驚及憤怒，又擔心有很多人看過「核突相」。男童母親提起事件數度哭泣，專家認為男童及家人需接受治療。

【案件編號：HCCC 390/19】