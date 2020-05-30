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屯門南延線拍板 料2030竣工 泳池旁設中途站 上蓋可起樓

【明報專訊】政府2014年提出、由西鐵線屯門站連接至屯門碼頭一帶的屯門南延線項目正式拍板。政府昨宣布邀請港鐵開展屯門南延線詳細規劃及設計，預計工程造價約114億元，較過往初步估算55億元增逾一倍，除在屯門碼頭附近設「屯門南站」外，亦於屯門游泳池附近第16區設中途站，並採用俗稱「鐵路加物業」擁有權模式作融資，未來第16區新車站將預留空間發展上蓋物業。政府估計屯門南延線2023年動工，2030年竣工。

伸延2.4公里建兩站 留位連接西海岸

港鐵歡迎政府決定，將隨即展開屯門南延線項目設計的招標工作。

運輸及房屋局提交立法會文件指出，擬建屯門南延線主要沿屯門河建造，從西鐵線屯門站向南延伸約2.4公里，未來將改善屯門市中心南面社區，包括湖景邨、兆禧苑及悅湖山莊一帶的鐵路服務，並加強與屯門碼頭連接，兩個新車站會鄰近屯門碼頭、兆禧、屯門游泳池及豐景園的輕鐵站，有利輕鐵和主要鐵路網轉乘。

運房局指出，屯門南站及第16區500米範圍內，分別約6萬人及4.9萬人居住，目前繁忙時間由屯門南前往西鐵屯門站路面車程需10至20分鐘，估計屯門南延線啟用後車程少於5分鐘。

需重置屯門泳池 或遷至高球中心

另外，第16區車站作住宅發展，可釋放該區發展潛力，但需重置屯門游泳池及「綠在屯門」社區環保站，政府已於屯門高爾夫球中心內物色潛在選址以安置屯門游泳池。

按2015估算114億 田北辰料180億

為配合未來重新規劃內河碼頭一帶的屯門西地區房屋發展，局方稱屯門南延線設計上會留有空間，以便屯門南站長遠可連接至屯門西海岸。當局稱按2015年價格估算，屯門南延線建造成本約114億元。

實政圓桌立法會議員田北辰說，以目前價格推算，屯門南延線建造成本料升至約180億元，若以擁有權模式興建，關鍵在於第16區新車站附近可提供住宅單位數目。他估計，若港鐵提供4000個私樓物業，已可填補發展開支，惟現時公私營七三比政策下，即該區需同時提供約9000個公營房屋單位，料有關做法具挑戰，港鐵仍需與政府磋商。

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