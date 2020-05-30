兩日兩警猝死 一遺妻及4子

昨午1時許，駐守青衣警署特遣隊的44歲袁姓警長，在荔景紀律部隊宿舍廁所昏迷，其子發現後致電正在上班的母親報警。袁被送往瑪嘉烈醫院，其後不治，遺下妻子及4名10至16歲的兒子。據了解，袁患濕疹，沒有其他長期病患，他在本周初及周三曾休假，周四上班約12至13小時。葵青警區指揮官謝振中昨一度到醫院了解情况。

另一人為「翻閹」警

另外，56歲姓馬高級警員前日早上10時許被母親發現在沙田沙角邨家中廁所昏迷，送院不治。據悉他去年屆退休之齡，「翻閹」續約後駐守田心警署軍裝巡邏小隊，事發前一日工作約8小時。據悉馬已婚，沒有子女。上述兩名死者的死因有待驗屍確認。

警方回應查詢時確認近日有兩名休班警務人員離世，對此表示非常難過和痛心，已向相關警員的家人表示慰問，警隊福利服務課已與死者家人保持緊密聯絡，會向他們提供一切適切協助。警方稱，事發前兩名死者負責警區正常軍裝職務，沒參與反修例運動的執法工作，其身故原因有待查證。

另外，昨午5時許，一名駐西九龍交通部的54歲男警在西九龍交通行動基地工作期間暈倒，送院治理，其後蘇醒，據悉他是中風，暫無生命危險。