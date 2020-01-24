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弟生前中六合彩允送錢 婦追遺產管理人200萬

【明報專訊】六合彩在疫情下暫停，但近日就有人因六合彩獎金而興訟。一名女子聲稱其胞弟在2016年中六合彩頭獎，獲5500萬元獎金，答應將其中200萬元送給她作禮物，但她不懂投資，着胞弟以信託方式代為保管，惟後來胞弟身故，她多次向胞弟的女遺產管理人追討款項不果，前日入稟區域法院追討該筆200萬元連利息。

原告為劉惠冰，被告為蔡蔓麗，即死者劉惠賢的遺產管理人。死者劉惠賢是原告的胞弟，他於2018年12月15日過身。

稱弟已簽本票 曾傳相片

入稟狀指出，死者2016年2月中六合彩頭獎，獲派彩5500萬元，並口頭通知原告，他安排了一張價值200萬元的銀行本票，作為送給原告的禮物，其後在WhatsApp傳送該本票圖片予原告。原告當時說自己不諳投資，兩人達成口頭協議，由死者以信託方式代原告保管該筆款項，以用作定期存款或投資；死者亦需在原告要求下交還該款項本金、利息及利潤。

遺產管理人失去音信

死者2018年底過身後，原告於2019年1月以WhatsApp要求被告向原告歸還相關款項，被告當時答應會在同年4月中過數，但隨後被告無歸還款項，更從此失去音信；原告遂入稟追討，要求法庭宣布死者只是以信託形式替她保管該筆款項，並下令被告交回款項及相關利息或利潤。

翻查資料，2016年2月11日的新春金多寶一注獨中，派彩5492萬元。本報曾到被告位於元朗的單位，已無人居住，只見一名裝修師傅，他說單位丟空至少兩年，早前受一名姓劉的人委託替單位裝修。

【入稟編號：DCCJ 2399/20】

相關字詞﹕索償訴訟 區域法院 六合彩

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