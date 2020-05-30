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港聞二

屢姦年幼親女 父囚15年9月

【明報專訊】獨力照顧兩女一子的父親，自次女6歲起屢次在家中企圖強姦及強姦她，甚至向目擊的幼子稱「唔關你事」後繼續侵犯。至女兒月經來潮，父親因害怕她懷孕始停手。父親早前在高等法院承認強姦、企圖強姦和虐兒共8罪。法官斥被告行為嘔心，只為滿足一己私慾，利用家長權威令子女滅聲，更荼毒幼子心智，判他入獄15年9個月。

官斥可恥及嘔心

49歲被告曾任職菜販，2003年結婚，與妻誕下兩女一子，其妻因與他爭執，2009年回內地居住。案發時三姊弟由被告獨力照顧，案情指出，被告於2011至2017年曾兩度企圖強姦、5度強姦次女X，又於2018年9月虐待長女Y。X最終向教友透露，揭發案件。

法官引述三姊弟的心理報告稱，受性侵的X目前未有情緒或行為問題，但她仍感不安全、羞恥和不信任他人，與姊弟關係受影響，同時有感遭父親背叛和傷害。至於長女Y認為父親應受懲罰，但又對父親面臨長期監禁而感傷心。另Y透露，祖母曾要求她們照抄樣本為父親撰寫求情信，更形容祖母對他們的遭遇漠不關心，對祖母感失望。至於曾目睹強姦事件的幼子Z，事件對其身心造成創傷，獨自一人時常回憶事件，目前迴避重提事件，以保護自己免受傷害。

被告的心理報告則顯示，他經常對性想入非非、有反社會傾向，在性方面對X有扭曲看法，缺乏同情心，重犯機率屬偏低至中等。

法官斥被告的行為可恥、嘔心，只為滿足一己私慾，甚至荼毒幼子心智，令他至今未能處理該次痛苦經驗。即使3名子女目前毋須接受心理輔導，對他們的長遠影響仍屬未知之數，判刑必須具阻嚇力。

【案件編號：HCCC 405/19】

相關字詞﹕虐兒 企圖強姦 高等法院 獸父強姦

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