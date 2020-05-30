岑子杰覆核促承認海外同性婚姻 政府：如走後門

官：覆核範圍籠統難審證

申請方指出，岑子杰與伴侶在美國合法結婚，其婚姻地位卻不受本港法律承認，導致他們無法享有相關權利和福利，認為他們應如異性夫婦一樣受公平對待，享有離婚、領養養子並讓他繼承丁權等權利。

法官周家明表示，是次覆核範圍籠統，法庭沒機會就特定議題審視當中證據。申請方回應，法庭過去處理多宗涉同志權益覆核案件，政府未能證明他們可對同志作差別待遇，假如岑子杰和其他同志需就多項福利逐一申請司法覆核，他們將承受負擔，做法構成不公。

政府：繞路覆核本地同性婚權

律政司長一方則表示，基本法第37條只承認異性婚姻，屬公共政策中的基本原則，政府沒憲制或法律責任承認同性婚姻，形容申請方「走後門」，從另一途徑覆核同性本地婚姻權；假如政府承認本地異性婚姻外，同時承認海外同性婚姻，等同政府已承認同性婚姻。法官聽畢訴訟雙方陳辭後，押後書面裁決。

【案件編號：HCAL2682/18】