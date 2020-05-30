少年遭毆 切脾救治 涉黑幫尋仇6落網

疑因感情糾紛與人結怨

旺角警區總督察（刑事）周家文稱，事主當時偕友打機，其間遭7至8名男子以滅火筒、「小心地滑」膠牌等施襲，眾人逞兇後逃去，事主一度昏迷送院，事後已蘇醒。警方經調查後，前晚7時半在深水埗以涉嫌傷人拘捕6名男子（15至22歲），各人報稱為學生及無業，相信仍有人在逃。周稱部分施襲者認識事主，雙方僅於機舖內偶遇，不涉伏擊。據了解，事主疑因感情糾紛與黑幫成員結怨，被對方襲擊。

林母原任職飲食業，一直不敢觀看兒子遇襲片段，亦無心上班，暫時全心照顧留院兒子「章仔」。她稱早年與夫離異，自己與章仔相依為命，章仔目前讀中二，志願成為髮型師，近月受疫情影響停課，其間不時與友人外出吃飯、打機等，除參加生日會，絕少夜歸。

母：蘇醒後不時失常大叫

她說章仔事發當晚與友人一同到旺角打機，其間被人拉走毒打，事前沒與人爭執，其友人亦無遇襲，惟眾兇徒下手毒辣，雖沒傷及腦部，但章仔脾臟「散晒」，左耳軟骨斷裂，其中一邊腎出血，需動手術切除整個脾臟。林母稱章仔周三才蘇醒，神志仍未十分清醒，僅能認出母親，留院時不時失常大叫，現需同時接受精神科治療，醫生說章仔失去脾臟後抵抗力較弱，康復期最少兩年。

對於章仔被指因涉感情問題與黑幫結怨，林母稱章仔沒有女友，兩母子關係良好，不時閒談，形容「我心目中佢好乖」。

醫生：切脾對年輕人影響較大

外科專科醫生劉應裕稱，脾臟主要用作暫存血液及完善病菌免疫系統，切除脾臟對未發展成熟年輕人影響較大，病人或對部分可引致腦炎及肺炎病菌免疫反應較弱，病人可於術後接種指定疫苗增強抵抗力。