涉教製武器殺警 Tg頻道管理人被捕

今提堂 警稱頻道引外國例子傷警

被捕28歲男子報稱從事工程相關工作，涉嫌串謀或唆使謀殺及煽惑他人作出刑事毁壞被捕，警方並檢獲兩部手提電話及一部手提電腦。警方指出，該頻道有逾2.2萬人，並貼出大量煽動暴力及煽動仇恨的信息，教授製作汽油彈、氯氣彈、鏹水、土製炸彈等方法，亦教授如何拆鐵欄、破壞交通燈、智慧燈柱、燒電箱、堵路、襲擊不同政見者、殺警等。

警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司莫俊傑指出，該頻道部分信息包括利用外國例子，教授如何把警員拉下車輛再放汽油彈、攻擊哪些部位對警員造成更大傷害等，他批評「有人無好好利用自己專業知識同經驗，相反地，用呢啲知識教唆其他人去破壞社會，甚至煽動其他人去傷害及殺害其他人」。他稱串謀或唆使謀殺可囚終身，煽惑他人作出刑事毁壞則可囚10年，又提醒高院早前頒發臨時禁制令，禁止在互聯網上促進、鼓勵和煽動使用或威脅使用暴力，該禁制令仍生效。警方已移除該頻道所有信息。

（反修例風暴）