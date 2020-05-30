涉教製武器殺警 Tg頻道管理人被捕

【明報專訊】警方前日在大埔拘捕一名男子，為Telegram頻道「實用工程知識分享頻道」的管理人，警方稱該頻道有大量帖子教人製作各種武器甚至如何殺警，他被暫控一項煽惑他人有意圖而傷人及一項煽惑他人作出刑事毀壞罪，今日於粉嶺裁判法院提堂。
今提堂 警稱頻道引外國例子傷警
被捕28歲男子報稱從事工程相關工作，涉嫌串謀或唆使謀殺及煽惑他人作出刑事毁壞被捕，警方並檢獲兩部手提電話及一部手提電腦。警方指出，該頻道有逾2.2萬人，並貼出大量煽動暴力及煽動仇恨的信息，教授製作汽油彈、氯氣彈、鏹水、土製炸彈等方法，亦教授如何拆鐵欄、破壞交通燈、智慧燈柱、燒電箱、堵路、襲擊不同政見者、殺警等。
警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司莫俊傑指出，該頻道部分信息包括利用外國例子，教授如何把警員拉下車輛再放汽油彈、攻擊哪些部位對警員造成更大傷害等，他批評「有人無好好利用自己專業知識同經驗，相反地，用呢啲知識教唆其他人去破壞社會，甚至煽動其他人去傷害及殺害其他人」。他稱串謀或唆使謀殺可囚終身，煽惑他人作出刑事毁壞則可囚10年，又提醒高院早前頒發臨時禁制令，禁止在互聯網上促進、鼓勵和煽動使用或威脅使用暴力，該禁制令仍生效。警方已移除該頻道所有信息。