澳洲女向警擲磚囚3月

32歲認罪被告Rebecca Louise Nunan透過代表律師求情指出，她7歲隨家人來港定居，視香港為家，她需照顧患癌入院的母親，母親亦是她唯一親人。而被告早前不幸小產，需接受檢查，亦有情緒問題，承認因愚蠢及衝動犯案，事後感相當後悔，盼法庭能考慮緩刑。

官：須保護正執勤警員

裁判官香淑嫻稱案件性質嚴重，被告行為嚴重危害前線警務人員安全，事件幸無人受傷，否則造成嚴重後果，法庭須保護正當執行職務的警員，故判處即時監禁3個月。

案發去年11月12日晚上7時40分，約50名警察前往中環環球大廈，至交易廣場一帶進行驅散行動，其間磚頭從天橋擲下，但無擲中警員，無人受傷。同時兩名警員上前截查被告，她以英文指罵「你們是壞人！殺人犯！」

被告在警誡下保持緘默，另附近閉露電視鏡頭拍攝到被告嘗試逃走，但遭警員截停。

另被告去年11月涉塗污中西區議會民建聯候選人張嘉恩的宣傳橫額，早前承認一項刑事毁壞罪，罰款2000元及賠償240元予事主。

【案件編號：ESCC2552/19】

（反修例風暴）