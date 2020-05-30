泛民杯葛 內會多項議程通過

民主派昨僅在座位擺放「最佳主席李慧琼」標語牌。前日立法會主席梁君彥在審議《國歌條例草案》時稱有關標語屬反諷內會主席李慧琼，當時驅逐議會陣線朱凱廸；昨日會議上，民建聯葛珮帆以標語與議程無關為由要求處理，李慧琼應其要求移走標語牌。對此胡志偉稱反映李慧琼「玻璃心」，對「最佳主席」四字愧為當之。

通過兩大校董行管會選舉日期

內會昨通過的議程包括選舉港大、中大校董會成員及行管會成員的日期。教育界議員葉建源表示，港大校董會是諮詢機構、無實權，未來一段時間無會議，中大校董會則有實權，但暫未知短期內有無會議。他續說即使內會選出校董會成員，任期亦只會到9月底，作用不算很大，認為10月立法會換屆後，選出校董會成員的任期較實在。

上年度行管會成員、公民黨譚文豪稱，派員參選行管會與否，民主派會再商討，但行管會由建制派佔多數，一向是視乎對方留多少位置予民主派，而會期只剩個多月，他個人傾向不需理會，「經過這麼多事，分分鐘（建制派）無意思留位置予我們」。

匯報張舉能任命

昨日會議上亦通過多個法案委員會、小組委員會報告，以及附屬法例的法律事務部報告等。資深司法任命建議小組委員會主席梁美芬昨就任命張舉能為終審法院首席法官一事匯報，她稱委員會一致通過任命。此外，去年4月的4個立法會事務委員會出訪長三角地區、前年9月立法會訪問英國的報告，亦直至昨日內會會議才匯報。