卡拉OK派對房重開 有客無罩唱歌打牌

Red Mr公關部表示，昨中午時段銅鑼灣分店16間房一半有客光顧。本報記者下午2時多在該分店對面街道觀察，發現最少3間房顧客一直沒戴口罩下持咪唱歌，或扔飛鏢耍樂。

Red Mr：勸喻戴口罩 無權趕走

Red Mr公關部補充，在房間使用前後都會清潔門柄、設施及咪等。對於有顧客沒戴口罩，公關部稱會要求顧客入場前填健康申報表，亦會提醒須戴口罩。若有人沒戴口罩只能不斷勸諭，「我們沒有被賦予權力可以趕他們（客人）走」。

經營10個派對房的老闆Cyber說昨有7個預約，平均預約都是4至6人，有別疫情前常有十多人一起玩。他又稱目前不准顧客打邊爐，但可稍稍進食，也會提供酒精搓手液。惟昨有顧客玩樂時無戴口罩，他唯有盡量提示，「餐廳都唔會不停叫人戴口罩，講得多啲客又話煩」。

據食物及衛生局周二公布，卡拉OK及派對房入場者在飲食時以外須戴口罩，處所管理人違反規定可罰款5萬元及監禁6個月。

夜總會稱預約早爆

另外，有不願具名的大型夜總會經營者表示，該夜總會昨晚全部房間在前日已全部預約爆滿，相信是因為臨近周末，加上久休復業。她又稱，除勤加消毒環境，難以在房間內再做任何防疫措施，「我總不能在房間內隔起圍板」。據食衛局公布，夜總會及夜店不得有現場表演及跳舞，她說「我們一向都沒有現場表演及跳舞」。

張竹君認為，唱歌可產生飛沫和氣霧，亦有唱歌相關群組的報告，風險相對高；香港目前雖無本地個案，風險較低，但仍不能肯定無隱形本地傳播，建議唱歌時戴口罩。

（抗疫新階段）