那打素負壓房故障 公院7周第八宗

停運18分鐘 4小時後恢復自動運作

昨日上午10時17分，那打素醫院一間隔離病房負壓系統亮起警報，機電工程署人員於32分到場調查，35分以手動模式重啟系統，即負壓設備停運18分鐘。有關人員發現控制系統其中一塊電子零件損毁導致故障，4小時後完成更換零件，系統於下午2時30分恢復全面自動運作。

事發時共12病人在該病房，包括9人非患有具空氣傳染性疾病、一名低空氣傳播風險的開放性肺結核病人、一名疑染封閉式肺結核病病人，以及一名其後確認陰性的新冠病毒懷疑個案。 院方稱事件中無人進出病房、無高風險醫療程序等，「事件沒有構成任何感染風險」，已要求機電署全面檢查系統。

機電署：瑪嘉烈故障涉軟件漏洞

瑪嘉烈醫院傳染病中心負壓系統於4月13日故障，機電署昨晚回覆稱，該中心事故調查接近完成，成因相信是冷氣空調控制及監察系統的控制器軟件隱藏漏洞引發，已聯同系統供應商檢查其他負壓病房的類似系統，無發現同類問題。而博愛醫院事故原因則是工程承辦商人員恆常維修期間意外觸碰通風系統的安全掣，導致該隔離病房通風及負氣壓系統暫停運作。

機電署表示，由於負壓系統本年初開始全面24小時運作，正與醫管局協調盡快分階段為負壓病房機電設施全面檢查維修，並加強監察承辦商工作。

（抗疫新階段）