增13宗輸入 皆巴基斯坦返港 巴國抵港3%確診 張竹君：比例高但無入社區

本港累計個案增至1080宗，包括一宗疑似個案，當中昨增13宗輸入個案，全部均為前日由巴基斯坦經多哈回港，均無病徵，由檢疫中心送院，包括4女9男，介乎2至46歲。當中包括一個5人家庭群組，一名38歲母親帶兩子一女於1月19日回到巴基斯坦參與親戚婚禮，4人連同該婚禮新郎前日回港後確診。

最小兩歲 另有5人家庭群組

此外，有24歲母親1月帶兒子和兩歲女兒回巴基斯坦探丈夫，回港後母女同確診。另有21歲男子去年與一名香港女子結婚，今次首次來港並確診。

據衛生防護中心資料，巴基斯坦至昨累計有6.1萬宗確診，其中42.3%、約2.6萬宗都是過去兩周確診，至今1260人死亡。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，累計約1100名巴基斯坦回港者中33人確診，約3%；前日70至80名當地返港者中13人確診，比例偏高，因當地疫情上升，輸入個案增加屬預期內，只要無進入社區，對本港疫情影響不大。

脫離人工肺7旬婦轉危 需用呼吸機

至昨共有1035名病人出院，留醫的28人中有27人穩定。一名75歲女病人早前脫離「人工肺」後，一度由危殆改為嚴重，但一日後再轉為危殆。醫管局表示她一度毋須用人工肺和呼吸機，其後轉差要再接駁呼吸機，接受高濃度氧氣，昨情况較前兩天好轉，但仍危殆。

明報記者

（抗疫新階段）