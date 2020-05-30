競委會新主席：濫用市場權勢首案年內訴訟

《競爭條例》生效4年半，共接獲逾4300宗投訴及查詢，其中逾六成的投訴及查詢與「第一行為守則」（即圍標、瓜分市場或合謀定價等）有關， 約兩成與禁止濫用市場權勢的「第二行為守則」有關。該會將首度審理濫用市場權勢個案，陳家殷解釋，涉「第二行為守則」的案件除了需律師深入分析，也需經濟學家分析涉嫌行為對經濟的影響，同時需定義市場，研究涉案行為的經濟效益，才有信心案件能「過到門檻」。相對於「第一行為守則」，涉「第二行為守則」的案件複雜得多，調查時間亦較長。他補充，該宗案件涉數間公司，但未有透露詳情。

關注油價 冀增權蒐資料

胡紅玉曾說競委會的燃油市場調查難向油公司取資料，陳家殷說未來將向政府爭取擴大競委會蒐集資料的權力。曾任消委會副主席的他稱，明白消費者關注油價高企，但競委會已於2017年就此作市場調查，現權力無變，短期內未必再做。他強調會嚴肅及認真留意油價問題。他不認同競委會是「無牙老虎」，稱已有6宗案件交到競爭事務審裁處，當中兩宗勝訴。

陳透露競委會正就樓宇維修做市場調查，在蒐集資料時「看不到有好大問題」，對進度感樂觀。他打算多與房委會等公營機構交流，討論如何減少承辦商在招標過程的反競爭行為。

商經局：可依競爭例索資料

對於競委會爭取擴大在市場調查時的蒐集資料權力，商務及經濟發展局回覆稱，如競委會有合理懷疑違反競爭守則的行為發生，可根據《競爭條例》調查，並要求任何人提供資料或文件，及出席競委會聆訊。

被問合併守則只規管電訊業，會否考慮擴闊，陳說會繼續和政府研究及交換意見，認為可累積經驗後才擴闊。商經局稱，條例諮詢時各界對規管合併意見分歧，政府最終提交的草案只管電訊行業合併。該局又稱，會與陳家殷及各委員就條例實施和相關議題保持溝通。