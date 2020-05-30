梁定邦續任監警主席一年 有別慣例兩年

新聞稿：考慮梁個人意願

政府昨發新聞稿宣布再度委任梁定邦，其中引述李家超稱：「社會情况複雜多變，帶來很多新挑戰，監警會的工作殊不容易。我感謝梁定邦主席過去兩年致力監警會的工作，並在考慮到個人情况後，接受再度委任至明年5月底。」本報翻查過去政府委任監警會主席的新聞稿，即使對上一任主席郭琳廣經歷2014年佔領運動，政府亦沒對監警會作類似評價。保安局回覆查詢稱，與其他諮詢及法定組織一樣，監警會成員任期會考慮其個人意願。

本報綜合多名監警會委員消息稱，續任一年是梁定邦個人意願，並非政府對其工作表現有意見。有委員透露，審視反修例風波的工作不容易、好辛苦，又引述年屆73歲的梁定邦說「唔知繼唔繼續做好」。另有委員稱梁很關注個人健康，故未敢承諾擔任主席多兩年，但亦明白政府難在短期內覓繼任人，故決定續任一年。

張達明：機構無能力 難覓人才

翻查資料，歷任監警會主席的任期至少4年，當中以資深大律師翟紹唐任期最長，達6年。若梁定邦明年不續任，將是任期最短的主席，任期僅3年。

張達明說，政府新聞稿透露的蛛絲馬迹顯示梁似無意續任主席，惟政府未能找到繼任人，故梁要多做一年。他認為政府要找具公信力的人接任主席有困難，「監警會做唔到嘢，點解要一個有能力嘅人去一個無能力嘅機構呢？」他認為，除非政府「大換班」，全面改革監警會，否則難覓其他人加入。

涂謹申稱，監警會無獨立調查權，是「警方查警方」，故政府才要找一個有公信力的人來「頂住」。他認為以現時社會局勢，政府難找繼任人，「人哋將一世聲譽畀晒你，係你（政府）需要佢，多過佢需要你」。