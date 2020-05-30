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顧問會另設小組檢討機制 梁家榮：無被施壓要求離職

【明報專訊】政府前日宣布成立專責小組檢討香港電台管治及管理，令外界質疑當局「架空」廣播處長梁家榮。梁家榮昨早與港台顧問委員會開會後見記者，他稱至今沒感被施壓要求離職，但承認「做得呢份工，係會面對好多壓力，唔可以話無壓力」。商務及經濟局未交代小組成員是否包括港台員工，梁多次重申會全力配合。

另外，顧委會亦設工作小組，稱為確保港台節目可準確持平，避免投訴。浸會大學傳理學院新聞系前助理教授杜耀明批評，顧委會設小組是束縛港台運作。

梁稱無收指示要炒人

梁家榮見記者時被問有無收到指示要解僱員工，他稱沒有，個人亦沒被施壓要求離開港台，又稱自己的壓力來自工作，「我工作上有無壓力，相信大家都知道，我做得呢份工，係會面對好多壓力，所以唔可以話無壓力」。他說昨早有巿民到港台外抗議，這些來自市民的壓力，是其工作上必須承受的。

對於商經局前日宣布設專責小組，梁多次重申會全力配合，惟他未被獲邀加入小組，但認為港台「由頭到尾都配合，即係參與啦」。被問及如何確保編輯自主不受影響，他沒直接回應，稱所有同事一向恪守《港台約章》。

顧委會主席陳建強說，對港台兩個節目先後遭「嚴重警告」及「警告」感失望和痛心，不能接受有節目煽動仇恨。他說顧委會已責成廣播處長在節目編輯方針、質素及標準上要牢牢把關。他亦說，顧委會將設立工作小組，尋求一套可行機制，令港台節目能做到準確持平，避免投訴。

出席的顧委會成員稱兩個月一次的恆常會議並不足夠，期望可透過工作小組深入了解，按《約章》給意見，並聽取廣播處長的工作報告。被問到顧委會工作小組會否與商經局專責小組重疊，陳建強認為「絕對無」，稱《約章》清晰定明工作關係。

商經局長邱騰華昨出席立法會財務委員會會議後說，專責小組成員由政府人員擔任，正籌組適當人選，局方會和港台、廣播處長及港台管理人員一起做好這工作。他說局方專責小組與顧委會都是在《約章》下各司其職。

杜耀明：另設小組是束縛

杜耀明稱顧委會已可在恆常會議提供意見，通訊局亦有監督，認為固有監察機制已足夠。他稱顧委會再設工作小組，實際效果不是給意見，而是進一步監督，將對員工構成政治壓力，違反編採自主，「顧委會是給意見，而不是指點，現在更是束縛港台運作，但這班人根本無專業知識去做」。他反問，無綫電視亦收過萬宗投訴，為何通訊局不設小組監督。

記協前日發聲明稱，憂慮商經局透過高壓手段整治港台，認為設專責小組不但對員工構成壓力，日後更可能迫使節目製作人員自我審查以迎合政府標準，最終淪為官方喉舌，嚴重損害新聞自由。記協促當局盡快公開專組成員名單及讓職方代表加入。

相關字詞﹕香港電台顧問委員會 邱騰華 商經局 通訊局 香港電台 梁家榮

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