警擬反對六四晚會 消息：不強硬執法 稱支聯會活動有別反修例 不易起衝突

支聯會與警方周四開會商討六四集會安排，至昨日未獲警方批出不反對通合書。警方消息人士稱，鑑於限聚令仍生效，而支聯會亦未取得康文署批准使用維園，故警方批出不反對通知書的機會小。警方會視乎政府周日（31日）會否開會商討限聚令去留，現作最後決定，除非當日政府宣布六四前撤銷限聚令，否則下周一料會發出反對通知書。

「有無折衷方法呢？要再傾」

被問到若支聯會派代表進入維園燃點燭光，消息人士稱警方研判支聯會的活動有別於反修例示威般易起衝突，相信警方不會強硬嚴厲執法，「唔批（集會）下，有無折衷方法呢？有關做法要再傾」。他又說，也需考慮維園足球場至今未重開，康文署未必會容許支聯會的人進場。另有指揮官稱，警方下周將公布反對集會及理據，重申限聚令下無法批准。康文署回覆本報查詢表示，因應新冠疫情，已於1月29日起暫停接受及處理轄下免費康體場地作非指定用途活動的預訂申請，亦已就此安排告知支聯會。

李卓人：常委入維園 不叫市民入

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，疫情於全球仍處於大流行，且不肯定本地個案是否已「斷尾」，港人仍需減少不必要的聚會。她續稱，政府正研究限聚措施有否放寬空間，有決定會盡快公布。

支聯會主席李卓人說，若燭光晚會最終不獲批准，他與部分常委仍會以不超過八人為一組，分組進入維園，「但不會叫市民入維園」。支聯會將於銅鑼灣、天后一帶設街站，向市民派蠟燭，估計市民會先在外圍觀察，「市民可能見沒衝突、沒風險會進來（維園）」。當晚雖沒大台，但支聯會已錄製片段，於晚上8時播放作網上集會，而與往年一樣，均會有天安門母親和支聯會代表發言等，「司儀會叫市民默哀、唱《自由花》、叫口號……現場市民看着直播，想跟便跟」。過去30年的六四集會，支聯會均會派義工和糾察在場維持秩序，被問到會否擔心有激進示威者到場引起混亂，李卓人說︰「市民同仇敵愾，目標一致，沒有差人出現就不會有警民衝突。」

胡志偉：需留守立會審國歌法

民主黨主席胡志偉表示，當晚該黨立法會議員需留守立法會審議「國歌法」，未知能否到場，但會響應支聯會「遍地開花」呼籲，於全港各區設街站，向市民派蠟燭；公民黨黨魁楊岳橋亦稱會全力配合支聯會安排，並以在各區設街站為目標。

明報記者