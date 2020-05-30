機場周一恢復雙跑道 馬灣住戶投訴單道更吵

馬灣區議員譚凱邦表示，機場一般以雙跑道運作，南跑道用作航機起飛，北跑道用作降落，但自4月8日實施單跑道運作後，大部分航機均以南跑道起飛及降落。他說，過往航機於南跑道起飛後，馬灣住宅已受飛機噪音影響，而近月南跑道亦用作航機降落，其中若航機從本港東面降落至機場南跑道，其降落航道途經馬灣及青衣北住宅大廈上空，進一步對住戶造成噪音影響；若航機從本港西面降落至機場南跑道，則不途經住宅。

譚凱邦稱，雖然近月航機大幅減少，但因航機集中南跑道升降，對居民影響較大，有居民反映因飛機噪音嚴重，晚上難以入睡。他說，根據航班追蹤網站Flightradar24資料，本月6至19日期間，機場共有2131班航機升降，當中有1249班航機由南跑道起飛，以及由東面降落至南跑道，佔整體約59%。

錄83分貝 如處火車25米內

他續稱，本月18日晚上9至11時曾到珀麗灣以分貝計量度飛機噪音，當晚共量度11架航機，分貝介乎77至83分貝。環保署資料顯示，80分貝等於身處高速前進的柴油貨運火車25米範圍內。

機管局​稱，因應機場現時航班使用量，4月初起除機場南跑道需例行維修外，機場北跑道暫停運作，並將於6月1日起恢復以雙跑道運作，又稱關注飛機噪音對社區影響，會繼續配合民航處措施，鼓勵航空公司紓減噪音。

民航處接兩投訴 稱續監察

民航處表示，4月至今共收到2宗涉及單跑道運作引致馬灣居民感受飛機聲浪投訴，會繼續監察航機使用航道情况，並致力飛機噪音消減措施，包括禁止所有未符合《國際民用航空公約》「第三章噪音標準」的飛機在港升降、航機向機場東北方向起飛及南轉入西博寮海峽時，會更緊貼航道的中線飛行，以減低飛機噪音對馬灣影響等。

明報記者 黃俊鋒