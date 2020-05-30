港聞

港聞一

機場周一恢復雙跑道 馬灣住戶投訴單道更吵

【明報專訊】受新冠肺炎疫情影響，香港國際機場航班升降量銳減，4月8日起改以單跑道運作。但機場實施單跑道運作以來，大多數航機均在南跑道起飛及升降。有區議員表示，因南跑道航道較近馬灣，近月航班集中在南跑道升降，為馬灣住宅構成嚴重噪音滋擾。機管局表示，將於6月1日（周一）起恢復以雙跑道運作。民航處稱，自4月至今共收到2宗涉單跑道運作的噪音投訴。

馬灣區議員譚凱邦表示，機場一般以雙跑道運作，南跑道用作航機起飛，北跑道用作降落，但自4月8日實施單跑道運作後，大部分航機均以南跑道起飛及降落。他說，過往航機於南跑道起飛後，馬灣住宅已受飛機噪音影響，而近月南跑道亦用作航機降落，其中若航機從本港東面降落至機場南跑道，其降落航道途經馬灣及青衣北住宅大廈上空，進一步對住戶造成噪音影響；若航機從本港西面降落至機場南跑道，則不途經住宅。

譚凱邦稱，雖然近月航機大幅減少，但因航機集中南跑道升降，對居民影響較大，有居民反映因飛機噪音嚴重，晚上難以入睡。他說，根據航班追蹤網站Flightradar24資料，本月6至19日期間，機場共有2131班航機升降，當中有1249班航機由南跑道起飛，以及由東面降落至南跑道，佔整體約59%。

錄83分貝 如處火車25米內

他續稱，本月18日晚上9至11時曾到珀麗灣以分貝計量度飛機噪音，當晚共量度11架航機，分貝介乎77至83分貝。環保署資料顯示，80分貝等於身處高速前進的柴油貨運火車25米範圍內。

機管局​稱，因應機場現時航班使用量，4月初起除機場南跑道需例行維修外，機場北跑道暫停運作，並將於6月1日起恢復以雙跑道運作，又稱關注飛機噪音對社區影響，會繼續配合民航處措施，鼓勵航空公司紓減噪音。

民航處接兩投訴 稱續監察

民航處表示，4月至今共收到2宗涉及單跑道運作引致馬灣居民感受飛機聲浪投訴，會繼續監察航機使用航道情况，並致力飛機噪音消減措施，包括禁止所有未符合《國際民用航空公約》「第三章噪音標準」的飛機在港升降、航機向機場東北方向起飛及南轉入西博寮海峽時，會更緊貼航道的中線飛行，以減低飛機噪音對馬灣影響等。

明報記者 黃俊鋒

相關字詞﹕單跑道 雙跑道 民航處 飛機噪音 譚凱邦 香港國際機場 機管局

上 / 下一篇新聞

海園撥款通過 夠用一年 議員批違諾再援大樹灣 政府：拎尾數
海園撥款通過 夠用一年 議員批違諾再援大樹灣 政府：拎尾數
轉攻保育 業界料難收支平衡續攞錢
轉攻保育 業界料難收支平衡續攞錢
西九料4年赤字42億
西九料4年赤字42億
警擬反對六四晚會 消息：不強硬執法 稱支聯會活動有別反修例 不易起衝突
警擬反對六四晚會 消息：不強硬執法 稱支聯會活動有別反修例 不易起衝突
顧問會另設小組檢討機制 梁家榮：無被施壓要求離職
顧問會另設小組檢討機制 梁家榮：無被施壓要求離職
梁定邦續任監警主席一年 有別慣例兩年
梁定邦續任監警主席一年 有別慣例兩年
競委會新主席：濫用市場權勢首案年內訴訟
競委會新主席：濫用市場權勢首案年內訴訟
增13宗輸入 皆巴基斯坦返港 巴國抵港3%確診 張竹君：比例高但無入社區
增13宗輸入 皆巴基斯坦返港 巴國抵港3%確診 張竹君：比例高但無入社區
那打素負壓房故障 公院7周第八宗
那打素負壓房故障 公院7周第八宗
卡拉OK派對房重開 有客無罩唱歌打牌
卡拉OK派對房重開 有客無罩唱歌打牌
泛民杯葛 內會多項議程通過
泛民杯葛 內會多項議程通過
澳洲女向警擲磚囚3月
澳洲女向警擲磚囚3月
青年襲警罰款 律政司覆核駁回
青年襲警罰款 律政司覆核駁回
涉教製武器殺警 Tg頻道管理人被捕
涉教製武器殺警 Tg頻道管理人被捕
少年遭毆 切脾救治 涉黑幫尋仇6落網
少年遭毆 切脾救治 涉黑幫尋仇6落網
岑子杰覆核促承認海外同性婚姻 政府：如走後門
岑子杰覆核促承認海外同性婚姻 政府：如走後門
屢姦年幼親女 父囚15年9月
屢姦年幼親女 父囚15年9月
弟生前中六合彩允送錢 婦追遺產管理人200萬
弟生前中六合彩允送錢 婦追遺產管理人200萬
兩日兩警猝死 一遺妻及4子
兩日兩警猝死 一遺妻及4子
特別任務警察 消防及飛行服務隊將加入
特別任務警察 消防及飛行服務隊將加入
屯門南延線拍板 料2030竣工 泳池旁設中途站 上蓋可起樓
屯門南延線拍板 料2030竣工 泳池旁設中途站 上蓋可起樓
誘男童不戴套肛交 愛滋補習導師囚4年
誘男童不戴套肛交 愛滋補習導師囚4年
杜撰「僱主」助外傭留港 印尼籍主腦囚43月
杜撰「僱主」助外傭留港 印尼籍主腦囚43月
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】何君堯林卓廷鄭松泰譴責議案 阿鼎建議先查民主派 Paul話唔應該恃人多
【Emily】何君堯林卓廷鄭松泰譴責議案 阿鼎建議先查民主派 Paul話唔應該恃人多
【Emily】林太13報登信 盛惠$2,540,000
【Emily】林太13報登信 盛惠$2,540,000
【Emily】律師會開明派8、9、6、4當選 林洋鋐捲土重來變票王
【Emily】律師會開明派8、9、6、4當選 林洋鋐捲土重來變票王
【Emily】50億額外教育撥款 何君堯倡畀海園
【Emily】50億額外教育撥款 何君堯倡畀海園