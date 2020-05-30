轉攻保育 業界料難收支平衡續攞錢

商務及經濟發展局長邱騰華提出3個海洋公園未來定位方向，包括未來集中教育及保育；脫離傳統主題公園發展模式，不再大規模投資興建機動遊戲；園內酒店及水上樂園將配合南區景點，發展為休閒度假區。

指不合內地客 橫琴搶客

旅行社東主協會會長葉慶寧表示，海洋公園每年要有600萬至700萬人次才能收支平衡，對轉型主攻保育市場不表樂觀，「保育客有多少？願意付多少錢？每年能否有600萬人看保育？我覺得相當難」。

葉續說，香港人口有限，海洋公園一直靠國內旅行團支撐，但香港社會不穩，料旅客難回升，保育亦不符內地觀光客口味。而隨着橫琴海洋度假區落成「截了客源」，海洋公園無優勢，相信「用完呢筆錢繼續攞錢囉」。

專營本地深度遊的「活現香港」創辦人陳智遠亦認為，海洋公園未來自負盈虧「贏面」不大，現主題公園競爭對手不止實體樂園，還有手機和虛擬世界，「管理層是否夠敏感有遠見去發展？還是戰場轉了，你還在守着舊有戰場？」他說公園幾年前便應轉型，未來若不徹底改變管理層，縱獲政府撥款亦可能是「吊命」，「未來不可能只得幾個AO（政務官）、（公園）管理層，同埋天價顧問公司去想（公園發展）說了算」。

陳智遠又稱，小本經營的公司管理不善便要結業，但海洋公園管理不善卻有公帑救，未來便要擁抱公眾，符合公眾期望，變成香港人的公園，否則公眾未必收貨。

別於迪士尼 有稱可吸東南亞客

香港入境團旅行社協會創會會長謝淦廷則較樂觀，認同未來海洋公園的路線要與迪士尼樂園有明顯區別，不能主打大型機動遊戲，環顧新加玻、馬來西亞和泰國都無類似海洋公園的保育旅遊景點，認為走海洋世界教育方向，有利吸引到周邊東南亞的一家大小親子客和不滿足於觀光享樂、要求深度遊的旅客。