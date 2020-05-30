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海園撥款通過 夠用一年 議員批違諾再援大樹灣 政府：拎尾數

【明報專訊】營運資金僅能捱到下月底的海洋公園暫解結業危機，立法會財務委員會經歷約16小時審議，昨在爭議聲中通過向海洋公園撥款逾54億元，這筆撥款僅夠公園營運一年，有議員憂公園淪為「無底深潭」。對超支近七成、開支達38.6億元的大樹灣水上樂園，有議員引述2013年財委會文件稱，政府當年承諾借22.9億元後不再提供財務支持，但今次撥款額外為該項目「拎尾數」，而政府昨拒透露金額。

財委會昨第四天審議海洋公園「救亡」撥款，多名議員關注大樹灣水上樂園發展項目。公民黨郭榮鏗引述2013年財委會文件，稱政府承諾借22.9億元後「不再向海洋公園公司提供額外財務支持」，今次撥款卻列明有約6.99億元資本開支包括大樹灣發展項目成本，質疑政府今次違反承諾在22.9億元之上再批撥款。

經再三追問下，商務及經濟發展局常任秘書長利敏貞解釋，今次是為工程「拎尾數」，避免公園被清盤，承認今次是在22.9億元以外再撥款。公民黨陳淑莊追問「尾數」涉多少錢，利敏貞拒絕披露，稱工程未完成，公開撥款額會直接影響園方議價能力。公民黨郭家麒指大樹灣項目是個「騙局」，直斥公園帳目不清不楚，促商經局長邱騰華問責請辭，並提出動議中止項目，但遭否決。

田北辰質疑未申債務重組失職 劉鳴煒稱還款力欠佳拒談息率

對於54億元撥款中，有30億用作償還中國銀行3筆貸款，有議員關注貸款息率。實政圓桌議員田北辰認為，債務重組對銀行是「百利而無一弊」，質疑園方失職、無盡力游說，明言要有銀行「落水」，他才可支持撥款。海洋公園董事局副主席劉鳴煒解釋，銀行能否做債務重組視乎還款能力，相信疫情下公園未來幾年還款力欠佳，拒披露貸款息率。

梁耀忠：政府稱無法估計財務 不知氹有幾深

街工梁耀忠提出，政府文件提到無法估計完成審視後財務安排，包括營運需否更多撥款，直指不知「個氹有幾深」，無法得知日後要承擔多少錢，憂淪為「無底深潭」。經民聯議員盧偉國認為，公園定位若以保育、教育為主，難以收支平衡，但現時旅遊業受不同衝擊，無法承受失去一個重要旗艦。

財委會主席陳健波昨上午提出「劃線」，稱議員提問重複，50次問及園方未來定位及動向，28次問及54億元細節，27次問及園方管理及營運，20次問及公園結業影響。財委會昨午處理14項臨時動議，包括要求園方及商經局每3個月報告進度、要求停止買賣及交換動物、先向公園董事局成員籌30億元貸款額等，但全被否決。

隨後財委會就撥款表決，以32票贊成、20票反對、2票棄權通過。多個民建聯、工聯會及自由黨等議員投贊成票，但部分議員包括民建聯主席李慧琼、自由黨黨魁鍾國斌及實政圓桌田北辰等缺席投票，反對票全部來自民主派，熱血公民鄭松泰及醫學界陳沛然則棄權。

園方：謹慎運用 盼盡快重開

民建聯周浩鼎於會後表示，該黨支持撥款是「艱難決定」，考慮公園大量動物、逾2000員工生計及政府明確答應改變定位，放棄主題公園模式改為保育教育，並減開支及承諾修改法例放寬限制，令公園能有外來私人投資及收入開源，不止依賴公帑。

海洋公園回應稱，衷心感謝財委會通過撥款，令公園繼續營運，服務社群，公園定會謹慎運用撥款，有效控制營運開支及各項成本，積極配合政府重新檢視海洋公園，並希望可盡快重開。

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