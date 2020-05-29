科技園：國安法對初創界影響暫不大

科技園昨舉行網上培訓計劃畢業禮，有108家初創公司或團隊畢業，當中有78家來自科技創業培育計劃（Incu-Tech）、網動科技創業培育計劃（Incu-APP）及生物醫藥科技培育計劃（Incu-Bio）；其餘30隊為前期培育計劃（STEP）的首批畢業團隊。該計劃供有創業想法但苦無技術的團隊參加，團隊向科技園提供創業意念，科技園提供技術支援，完成產品。

料礙美設備採購 但有其他渠道

被問到北京通過訂立港區國安法決定，美國對港政策或有變化對香港科技界有否影響，黃克強認為「科技無疆界」，世界市場對投資香港仍有興趣，暫未見太大影響；至於會否影響園區公司採購，他估計採購美國電子設備可能「有一定影響」，但認為仍可從國際其他市場採購。

稱初創有18月資金「算很多」

民間智庫Innovate for Future上周稱一般初創企業融資只足夠使用18至24個月，且自去年社會運動爆發後，投資氣氛減弱，初創逾15個月沒融資，憂現結業潮。黃克強說，初創有18至24個月資金「算很多的了」，若仍有6個月至1年資金亦「算不少」，稱仍有18個月資金的初創「不需要我們幫」。他不認同現時投資氣氛不熾熱，「當然從最高峰比，是沒那麼多，投資較審慎」，但科技園「任何一個時間」都有潛在投資者來視察企業。