港大引機械臂換關節 準確度98% 減住院時間翻修率 瑪麗擬四成手術轉用

香港大學醫學院去年1月引入機械臂協助做關節置換手術，瑪麗醫院為本港首間使用的公立醫院，至今年5月已完成161宗機械臂手術，包括79宗全膝關節置換、35宗單膝關節置換和47宗全髖關節置換。

鋸掉原有關節 可先3D掃描

港大醫學院矯形及創傷外科學系臨牀副教授兼關節置換外科科主任忻振凱表示，傳統換關節手術需先以人手鋸掉患者損壞關節，再裝上假體取代，手術精準度取決於醫生經驗等因素；而運用機械臂可先以3D掃描關節情况，再以機械臂鋸掉原有關節，準確度更高，以全髖關節置換為例，以機械臂放置假體準確性為98%，較傳統手術約80%高。

術後住院減一兩日 5年翻修率3%

根據港大醫學院經驗，傳統手術患者術後住院時間約5至6日，5年內翻修率為7%；使用機械臂提升精準度，可減少患者關節附近的組織損傷，住院時間縮短至4至5日，5年內翻修率減至3%。

侏儒症患者：術後翌日可下牀

兩周可出院

34歲的譚小姐有先天性假性軟骨發育不全症（俗稱侏儒症），3年半前感到髖關節痛，甚至無法站起。由於她骨骼較普通成人小及軟，做髖關節置換手術需更精準。醫生於2019年8月使用機械臂為她做手術，術後翌日便可下牀，約兩周可出院。

港大醫學院矯形及創傷外科學系名譽臨牀助理教授傅俊謙說，大部分病人都適合使用機械臂做關節置換手術，但因手術前要在病人腿部安裝追蹤器，若該位置皮膚狀况不理想，或骨變形等，則未必能適合使用機械臂。

美國引入 每部1500萬元

該機械臂由美國引入，每部約需1500萬港元。忻振凱表示，瑪麗醫院每年做約500宗關節置換手術，計劃日後每年安排當中約四成、約200宗手術使用機械臂，會優先讓年輕、首次接受關節置換手術的病人使用。

明報記者