許智峯攜腐爛植物抗議 秘書處報警 傳異味國歌法審議一度停 警：不排除拘捕

泛民多人被逐 國歌法通過二讀

政制及內地事務局長曾國衞昨發言回應議員質疑時提及，不能排除極少數人因不同原因故意公開侮辱國歌，過往亦時有發生噓國歌等，有必要訂立法例和罰則；並稱應「教、規、懲並重」，條例亦有規定國歌教育，及就奏唱國歌禮儀、標準訂指引。對於有人質疑壓縮言論自由空間，他稱限制是有限度和合理。曾國衞發言期間，民主派議員高呼「一國兩制已死」等口號，立法會主席梁君彥驅逐多人離場。

昨日審議期間，議會陣線朱凱廸因放置標語牌「最佳主席李慧琼」被逐，梁君彥裁決稱涉反諷，多名民主派質疑梁揣測議員動機，人民力量陳志全因離座被逐，及後許智峯手持一袋腐爛植物走向主席台，隨即被保安包圍，他將手上物品放在地上並踢向主席台，現場傳出異味，令會議休會。

陳凱欣稱流眼水嘔吐 送院打抗敏藥

秘書處報警，並為會議廳冷氣系統換氣及清潔消毒，至數小時後恢復會議。部分建制派議員感不適，其中陳凱欣稱眼睛被不明氣體刺激致眼痛、流眼水、嘔吐等，其後被送往瑪麗醫院治理，引述醫生稱是敏感反應，注射抗敏藥有好轉。

許：讓建制派感受「腐爛滋味」

許智峯其後稱，他是將早前腐爛的植物用以抗議，稱一國兩制、制度、法治及文明已腐爛，「所以用此方法，讓（立法會主席）梁君彥、建制派感受腐爛的滋味」。至於會否擔心刑責，他稱不評論。

梁君彥早前安排30小時審議國歌法，他稱有議員行為令會議多次暫停，兩日審議損失約7小時。他又表示對許智峯不負責任滋擾行為感失望及心痛，斥損害立法會聲譽。

中區警區副指揮官廖珈奇表示，案件列求警協助處理，會檢取所有證據，包括檢視證物作詳細化驗以確定成分，調查後再判斷，如涉及刑事成分會果斷執法。

消防處署理分區指揮官（港島中）楊啟宏稱，檢測相關物質後表面認為是泥，當中有一氧化碳或硫化氫。